6 looks de la nueva temporada de ‘Emily in Paris’ que vamos a querer copiar en versión ‘low cost’

El próximo 21 de diciembre tenemos el mejor regalo de Navidad que podríamos tener (ni nuestro amigo invisible acertaría tanto como Netflix) porque se estrena la tercera temporada de ‘Emily in París’, con Lily Collins como protagonista y que encarará los secretos más oscuros y fashion de la moda en París. Pero, de lo que no nos cabe ninguna duda, es que seguro que lo que hay son lookazos y estamos deseando que se estrene para copiar los mejores de Emily. Pero, para eso habrá que esperar aún un poco.

Aunque, sin embargo, os traemos las mejores imágenes de la tercera temporada de ‘Emily in Paris’ y seis de los looks que llevará Emily en su aventura por la capital francesa. Además, os hemos buscado su versión low cost para que podáis copiar alguna de las prendas que lleva la actriz. ¿Estáis preparados para haceros con los estilismos más top de ‘Emily in Paris’? Nosotros, os avisamos, no estamos listos pero...¡vamos a por ello!

1. Un look ideal para Nochevieja

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Este vestido que luce Emily en color plateado podría ser la mejor elección para pasar Nochevieja y ser la mejor vestida. Aunque no es igual, ni del mismo estilo, hemos encontrado en Mango un vestido plateado que será uno de los más cómodos que podrás lucir en la última noche del año.

Vestido plateado, de Mango (25,99€)

Vestido lúrex nudo FOTO: mango

2. Un jersey para el frío

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Parece que el otoño ha llegado a ‘Emily in Paris’ y estamos deseando copiarle este jersey perfecto para la temporada de frío y con el que vimos en C&A de colores y corazones, podrás convertirte en toda una fashion victim.

Jersey multicolor corazones, de C&A (25,99€)

CLOCKHOUSE - jersey FOTO: C&A

3. La blazer tendencia de la temporada

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Ir a la oficina todas las mañanas y ser la mejor vestida es complicado, igual o más que encontrar un clon de esta blazer tan sofisticada que lleva Emily y que necesitamos en nuestra vida. Aunque no es igual, la blazer que hemos elegido es en blanco y negro de Bershka pero... ¡tu look será un éxito!

Blazer crop pata de gallo, de Bershka (39,99€)

Blazer estructura pata de gallo cropped FOTO: Bershka

4. Las mangas abullonadas más fantasía del mercado

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Definitivamente, la fantasía brota por los jefes de vestuario de ‘Emily in Paris’ y nosotros estamos encantados. Una blusa de estampado animal en blanco y negro es todo lo que necesitas y lo encontramos en Zalando y firmado por Mango por menos de 40€.

Blusa Naya Animal, de Mango para Zalando (35,99€)

NAYA - Túnica Mango FOTO: zalando

5. Un look ideal para la oficina

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

Una blazer nunca te abandona y es por ello que, aunque sea multicolor, necesitamos darle vida a nuestros looks y hemos fichado esta blazer oversize de Zara que combinarás todos los días.

Blazer oversize, de Zara (49,95€)

BLAZER OVERSIZE CUADROS FOTO: zara

6. Los pantalones que mejor sientan

Estilismo de 'Emily in Paris' para su tercera temporada FOTO: STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX

¿Quién no tiene unos pantalones así en su armario? Esto son los pantalones que mejor sientan a las expertas de moda y ‘Emily in Paris’, lo sabe. Por ello, nos fuimos a la web de H&M y fichamos estos que necesitas como fondo de armario.

Pantalón palazzo negro, de H&M (29,99€)

Pantalón palazzo FOTO: H&M

¿Has fichado todo? Es el momento de ir a llenar tu cesta de la compra y brillar (en Navidad) al más puro estilo ‘Emily in Paris’.