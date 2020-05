7 vestidos de Zara que llevaría Valeria en la serie de Netflix

¿Ya has visto ‘Valeria’ en Netflix? Si no es así, ya tienes plan para esta semana desescalada en España. Desde que se estrenó, son muchas las críticas que ha recibido la serie por parte de los seguidores de la saga literaría. ¿Queréis que sea sincera? Yo solo he visto ya entera y me ha encantado, será porque yo no había leído ni uno de los libros y no tenía ni idea que iba la saga, así que supongo que por eso me ha gustado. ¿A vosotros? 'Valeria’ quiere ser la Carrie Bradshaw madrileña y a nosotras nos encanta. La serie española ‘Valeria’, que Netflix acaba de estrenar y que está basada en la saga literaria de la joven escritora Elisabet Benavent y por eso, hemos buscado 7 vestidos de Zara que llevaría la protagonista de la serie, porque viendo cada capítulo hemos visto muchas prendas de la marca de Inditex y también las joyas que triunfan en Instagram y entre las influencers, las de María Pascual.

VESTIDO BORDADOS PERFORADOS (39,95 EUR)

MONO ESTAMPADO FLORES (29,95 EUR)

VESTIDO MIDI BOTONES (39,95 EUR)

VESTIDO ESTAMPADO (39,95 EUR)

VESTIDO ESTRUCTURA (7,99 EUR)

VESTIDO PUNTO BOTONES DORADOS (29,95 EUR)

VESTIDO ESTAMPADO (39,95 EUR)