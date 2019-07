Aciturri compra el 76% de Alestis e invierte 80 millones para asegurar su futuro

El grupo familiar Aciturri ha firmado este martes, "en un día histórico para la aeronáutica española", la adquisición del 76 por ciento de Alestis, que junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -cuenta con el otro 24 por ciento- ha invertido un total de 80 millones de euros para asegurar la viabilidad de la entidad.

El consejero delegado de Aciturri, Ginés Clemente; la accionista María Eugenia Clemente; el presidente de Airbus Operations, Manuel Huertas; y el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, detallaron los pormenores de la operación en un acto convocado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

El fundador de la empresa castellanoleonesa insistió en lo importante que es haber adquirido Alestis y señaló que en un periodo de tiempo "no muy largo, unos cuatro años", la actual facturación conjunta pasará de 600 a mil millones. De este modo, Aciturri se convierte en la primera empresa de capital español y la segunda por facturación en el sector de cadenas de suministros. Recalcó que este día viene a "consolidar el sector aeronáutico español" porque la adquisición del 76 por ciento de la empresa española Alestis ha sido la mejor plataforma para "seguir creciendo" y situar a la aeronáutica española en un mejor lugar.

Respecto a la fusión de ambas empresas, desde Aciturri aseguraron que de momento cada una mantendrá su identidad propia y que la "gran inversión" que han realizado tiene como objetivo "dar soporte financiero" para cumplir con el calendario de pagos a los que Alestis tiene que hacer frente.

"El sector aeronáutico sin Airbus no existiría", afirmó Clemente para mostrar su compromiso con la empresa, que sale del accionariado de Alestis, y para señalar la importancia que tiene ésta dentro de su sector para salir adelante. Por su parte, Huertas explicó que "Airbus seguirá apoyando la cadena de suministradores" porque "Airbus no es nadie sin esta cadena. "Tenemos un papel motor pero sin cadena de suministradores no llegaremos muy lejos", ha apuntado.

El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, ha analizado la repercusión de este acuerdo para "reforzar" el sector. "Es un gran día para Andalucía", ha celebrado Lora, quien ha señalado una ampliación de capital en Alestis para afrontar "objetivos de futuro" en un sector importante. A la firma han acudido "más de 50 personas", lo que muestra la "complejidad" del acuerdo, ha recalcado Lora.

Empleo

Clemente ha asegurado que la vocación que tiene la empresa a largo plazo es la de crecer y garantizar empleo de calidad, pero "lo primero es ver" cómo está Alestis. En este sentido, María Eugenia Clemente ha recalcado que las sinergias que se van a producir a partir de ahora entre las dos entidades "son complementarias" por lo que, en un principio, no se plantean reducir la plantilla, que emplea en Andalucía a 1.400 trabajadores. No obstante, ha dejado claro que primero "hay que asegurar la productividad de la empresa" para "no poner en riesgo el futuro por decisiones difíciles que se puedan tomar ahora".

Desde Aciturri han confirmado que el acuerdo que han firmado incluye que Airbus cumpla su "compromiso comercial" de mantener a Alestis como proveedor preferente y aumentar su carga de trabajo en unos 80 millones de euros anuales, siempre que sea posible.

Nuevo consejo de administración

El nuevo consejo de administración de Alestis estará formado por cinco profesionales por parte de Aciturri y dos por parte de SEPI. Así, destacan por la empresa aeronáutica Sebastián Arias, como presidente, y Roberto Rey, Felipe Galán y Javier González de Lara serán consejeros, quedando uno pendiente; mientras que por SEPI se integrarán Miguel Ángel Santiago y Rosario Martínez.