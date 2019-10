Convulsión en IU y Podemos ante las candidaturas de Más País en Andalucía

El anuncio de las candidaturas de Más País en varias provincias andaluzas ha provocado cierta convulsión en las filas de IU y Podemos. El coordinador andaluz de IU, Toni Valero, tildó ayer de «transfuguismo» la decisión de la senadora de Adelante Andalucía, Esperanza Gómez, de ser la candidata por Sevilla al Congreso de Más País. «Si tú te presentas por un espacio político (por Adelante Andalucía) y en las siguientes elecciones vas competir contra ese espacio político, a mi juicio eso transfuguismo», declaró Valero. El dirigente de IU admitió que la decisión de Gómez le «apena y enfada», y sostuvo que «éticamente es absolutamente reprochable». Además, se preguntó: «¿Si sale elegida diputada por Más País va a compaginar este cargo con el de senadora de Adelante Andalucía y como militante de Podemos?».

Gómez no tardó en responder. Negó las acusaciones de transfugismo y avanzó que en los próximos días renunciará a su escaño en la Cámara Alta. «Alguien que es tránsfuga cuando cambia de partido se queda el escaño, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido», aseguró. Gómez detalló que antes de hacer pública su decisión de ser candidata del partido de Iñigo Errejón se lo comunicó a la líder de Podemos y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien se mostró «respetuosa» con la decisión.

De otro lado, la ex diputada de Podemos Ana Terrón será cabeza de lista por Granada de Más País, mientras que la ex parlamentaria de Adelante Andalucía Carmen Lizárraga encabezará la candidatura del partido Errejón por Málaga. Terrón, que siempre se ha posicionado como afín al sector errejonista, ya ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de 2015 y 2016. Lizárraga, por su parte, renunció el año pasado a su escaño del Parlamento andaluz.