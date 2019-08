El plan de choque reduce en 1.200 dependientes la lista de espera

A 31 de julio, 74.314 dependientes andaluces han sido valorados y reconocidos como beneficiarios con derecho a una prestación pero aún no la reciben, una cifra que se ha reducido en 1.199 personas desde que en abril la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de choque contra las listas de espera del sistema dotado con un presupuesto de 77 millones de euros para ampliar la plantilla de valoradores. El anuncio estuvo envuelto en la polémica porque la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, denunció que el anterior Ejecutivo del PSOE esperaba que murieran usuarios para que entraran nuevos beneficiarios en el sistema, unas palabras por las que fue reprobada, y que ocultaba una lista de espera mayor, en alusión a las solicitudes pendientes de valoración, aunque la cifra de éstas aparece mensualmente en el portal estadístico del sistema. De hecho, si en la atención a quienes ya se les ha reconocido el derecho el plan puesto en marcha en abril ha permitido reducir la lista de espera, el número de solicitudes pendientes de resolución ha aumentado en estos meses, ya que a 31 de marzo eran 35.640 y a 31 de julio ascendían a 39.129 (3.489 más).

No obstante, no todos los que solicitan una ayuda tienen derecho a ella. En torno al 15% de las personas valoradas no tiene el grado y nivel de dependencia que la ley fija. Por eso, se considera que la lista de espera del sistema es la de aquellos que habiendo sido ya valorados y reconocidos como dependientes con derecho a la prestación económica o servicio asignados no lo reciben.

Los últimos datos reflejan que de las 395.208 solicitudes presentadas, están resueltas 356.079 y de ellas 288.692 personas tiene derecho a una ayuda si bien la reciben 214.378 (aunque el total de prestaciones es superior, 283.960, porque un mismo usuario puede tener dos ya que la teleasistencia es compatible con todas las demás o la ayuda a domicilio con el centro de noche). Del total de prestaciones, se mantiene la proporción entre servicios y ayudas económicas en torno al 75 y el 25% respectivamente.