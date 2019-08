Jerez contra el Xerez

hoy, a las 15:00. Si el Xerez Club Deportivo, que empezó la década en Primera, no logra reunir antes de esa hora los 130.000 euros que necesita para satisfacer pagos pendientes a exjugadores, según ha denunciado la AFE, la histórica entidad jerezana no podrá disputar el domingo su partido contra la Lebrijana de la segunda jornada del Grupo X de Tercera. Una segunda incomparecencia que conllevaría su expulsión de la competición. «Y su virtual desa- parición», sentencia Francis Castell, miembro de la asociación Afición Xerecista que, ante el vacío de poder existente, rige los destinos de esta (¿moribunda?) entidad con 72 años de historia a su espalda.

La (¿segura?) extinción del Xerez contiene muchos ingredientes para tratarlo como un thriller costumbrista, una novela negra con subtramas sociales y políticas que ahonda en la maldición cainita de la peor España. «La desaparición del Xerez sería una bicoca para el ayuntamiento, que es uno de los más endeudados de todo el país», anuncia Castell. El equipo de gobierno que lidera la socialista Mamen Sánchez, en efecto, apenas se esfuerza en disimular su alivio con un envoltorio de buenas palabras.

El consistorio jerezano fue durante un cuarto de siglo el prodigioso monipodio donde reinó Pedro Pacheco, al que bajaron del trono para encerrarlo en la prisión que acaba de abandonar en libertad condicional. Uno de los sumideros de su despilfarro fue el Xerez CD, casi siempre bajo el control accionarial del municipio y subarrendado a gestores heterodoxos como Luis Oliver, hoy al frente del Extremadura tras un efímero paso por el Betis que acabó en los tribunales, o Joaquín Bilbao, que dimitió tras verse involucrado en un tiroteo a las puertas de un burdel. «El Ayuntamiento sigue siendo el accionista de referencia y, además, debe cuatro millones de euros al club de un convenio de patrocinio. Si desaparece, quedará borrada esa deuda... pero también desaparecerán los casi catorce millones debidos a Hacienda y a la Seguridad Social. Lo dicho, una bicoca», explica el portavoz de Afición Xerecista.

Castell y su asociación organizaron una cuestación para reunir el dinero que permitiría esquivar la amenaza de la AFE, pero la recaudación es insuficiente. Los poco más de 5.000 euros reunidos y las muestras de solidaridad recibidas no han bastado para que el sindicato de futbolistas «muestre la flexibilidad que ha mostrado en otros casos. Se ha negociado con muchos futbolistas acreedores que están dispuestos a aceptar aplazamientos del pago, pero la denuncia no se ha retirado, así que no hubo posibilidad de competir en la primera jornada y ya veremos en la segunda». Lo sabremos a las tres en punto de la tarde.

Hasta aquí, esta historia es una réplica de la vivida en decenas de ciudades cuando sus clubes, víctimas de una época de despiporre financiero, entraban en crisis. En Jerez, sin embargo, la afición se ha desgarrado en una guerra intestina generada por la aparición de otro club gemelo. Castell relata que «cuando la afición intuyó que el Xerez corría peligro, se hizo como en muchos otros sitios: fundar otra entidad que, en caso de desaparición, cogiera el testigo». Nació así el Xerez Deportivo FC, cuyos promotores «quisieron empezar a competir por puro protagonismo con los mismos colores y un escudo muy parecido al que hasta entonces había en su equipo. Se da así la triste circunstancia de que conozco a xerecistas de toda la vida que odian al Xerez y desean su desaparición».

El destino ha querido que esta réplica nacida en 2013 por iniciativa de unos hinchas contrarios a la gestión de Joaquín Morales, condenado e inhabilitado por concurso culposo, se haya encontrado en el Grupo X de Tercera con su vecino. Y, mientras el Xerez Deportivo perdía en los despachos su partido de la primera jornada, el Fútbol Club se colocaba líder al golear por 5-0 al Antoniano... en el estadio municipal de Chapín, que el Ayuntamiento le cede gratuitamente mientras la entidad de propiedad municipal malvive exiliada en el polideportivo La Granja.