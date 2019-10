La sede logística de Álvaro Moreno amplia su sede y duplica su número de trabajadores

La firma de ropa Álvaro Moreno llevará a cabo un ambicioso proyecto de ampliación de su sede logística y oficinas centrales en Osuna, gracias al cual aumentará el actual edificio a más del triple de metros cuadrados, lo que permitirá duplicar el número de empleados que actualmente trabajan en esta sede central.

Esta iniciativa facilitará igualmente la expansión que la empresa va a acometer, ya que en 2023 tiene previsto alcanzar los 100 puntos de venta, y la dotará de los recursos y la capacidad logística necesarios para ello. Actualmente, la empresa de Osuna opera en el mercado español con 43 puntos de venta, entre tiendas propias, presencia en centros comerciales, outlets y corners de El Corte Inglés, y cuenta con su propio e-commerce.

El incesante ritmo de crecimiento empujó a la firma a plantear una nueva ampliación de 4.700 m2 más, lo que daría un total de 7.115,89 m2 . Solo la ampliación constará entre sus 3 plantas de 10.125 m2. Todo este gran espacio logístico requiere una fuerte apuesta en diferentes tecnologías de última generación para poder usar todo el espacio de la manera más eficaz y eficientemente posible.

Entre ellos, la implantación de un Sistema de Gestión de Almacén que ayudará a que la zona de almacenaje esté totalmente controlada y coordinada e incorporando el RFID, una tecnología basada en un chip integrado en cada una de nuestras prendas que responden ante un estímulo de radiofrecuencia. Con esta información se pueden identificar cientos de artículos en segundos, lo que se traduce en un control de mercancías con un 99,9% de acierto.

Álvaro Moreno da empleo a casi 700 personas, cuenta con un club de fidelización con más de 150.000 personas y va a iniciar su expansión internacional en Portugal, donde muy pronto abrirá su primer punto de venta fuera de España. Supone un importante paso, de la mano de centros comerciales pioneros y número uno en el país vecino, para continuar con el crecimiento de la firma.

Su tienda online es un referente nacional en la venta de moda masculina, ya que se puede adquirir desde la página web www.alvaromoreno.com y pagar con tarjeta de crédito o débito, PayPal, contrareembolso o incluso financiar la compra. El plazo de entrega para pedidos nacionales está entre 24 y 48 horas, que se amplía según el destino en los envíos a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y al extranjero. La venta online experimentó un crecimiento de un 350% en un solo año, entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2019, por lo que ya roza el 20% de la facturación global de la marca.

La firma Álvaro Moreno tiene un permanente compromiso social y unos valores que intenta plasmar en numerosos proyectos solidarios, por lo que creó el concepto de “Tiendas con Alma”, que integra diversos proyectos solidarios en colaboración con diferentes asociaciones y ONG’s.

Fruto de ello, la empresa, coincidiendo con la inauguración de su nueva tienda en Osuna, celebra este viernes 4 de octubre la gala de entrega de los “Premios con Alma”, que reconocerá cada año a personas, asociaciones o instituciones que hayan destacado por su labor solidaria y de compromiso con los demás.

La primera edición del Premio reconoció a las Hijas de la Caridad del Pumarejo por su magnífica labor tanto en la Residencia de mayores como en su Comedor Social, gracias al cual cada día comen más 500 personas, además de atender a las personas sin hogar y a quienes más lo necesitan.

Álvaro Moreno colabora con las Hijas de la Caridad del Pumarejo en el proyecto “Mantas con Alma”, que supuso la creación de una línea de mantas para proteger del frío a las personas sin hogar y también su puesta a la venta para donar la recaudación íntegra a las Hermanas para su Comedor Social, gracias a la generosidad y solidaridad de los clientes.

Tras la entrega del Premio se celebra un desfile para presentar la colección otoño-invierno en el que participan modelos de las asociaciones Down Sevilla, Down Córdoba y las Asociaciones de Osuna AMFO, Paz y Bien, MIMO y Centro de Día Nuevo Reto.

Gracias a la firma de convenios con las Asociaciones Down Sevilla y Down Córdoba para facilitar la inclusión sociolaboral, Álvaro Moreno incorporó a trabajadores con Síndrome de Down en sus tiendas del centro comercial Lagoh, Córdoba y Osuna, una iniciativa que piensa ampliar a otros puntos de venta por todo el territorio nacional.