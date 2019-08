Uno de cada cinco inmigrantes irregulares llega a España por Algeciras

En lo que va de año, el número de inmigrantes irregulares que han llegado a España asciende a 18.018, de los que 13.215 lo han hecho a través de las costas andaluzas y, en concreto, 3.884 a Algeciras, según los datos actualizados facilitados a este periódico por la Delegación del Gobierno. El puerto de la localidad gaditana fue la primera opción ofrecida este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Open Arms para desembarcar a los 107 pasajeros en situación crítica tras veinte días atrapados en el barco de la ONG que los rescató ante la negativa del Gobierno italiano a dejarles atracar en Lampedusa. Las cifras suponen que uno de cada cinco inmigrantes irregulares que llegan a España entra por Algeciras, una media de 517 al mes, o lo que es lo mismo, no tanto como «un Open Arms» al día como afirma el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce (Cádiz), pero sí el equivalente a más de uno a la semana.

La oferta de Pedro Sánchez. posteriormente sustituida por las opciones de Mahón o Valencia tras señalar la ONG la imposibilidad de llegar a Algeciras por su lejanía, no sentó bien al alcalde algecireño y al Gobierno andaluz no tanto por el rechazo a acoger a los inmigrantes –ambos defendieron que Andalucía está preparada y es «tierra de acogida»– como por la falta de información del Ejecutivo a la Junta.

«Yo no le pido a Sánchez que nos pida permiso, no nos tiene que pedir permiso, pero él o la vicepresidenta debería haber hecho una llamada para, por lo menos tener un principio de coordinación y de cortesía», defendió ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que asistió en Madrid a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El mismo domingo el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ya señaló que «desde Andalucía no tenemos ningún problema en recibir a estas personas, estamos preparados porque recibimos a más de cien inmigrantes al día, aceptamos la decisión y estábamos encantados, pero queremos saber la motivación de Sánchez sobre por qué no quiere el puerto más cercano sino el más lejano».

En la misma línea, el alcalde algecireño dijo a este periódico que un operativo de esta índole sigue una cadena «de arriba a abajo» y «aquí nadie sabe nada», por lo que calificó la actitud del presidente de «locura» y «barbaridad» al lanzar su ofrecimiento sin informarles ya que «así no se funciona». Landaluce defendió que en su ciudad están preparados a atender este tipo de situaciones ya que por su situación geográfica, a apenas 14 kilómetros de Marruecos, llevan años siendo la puerta de entrada a Europa de los inmigrantes que huyen de la pobreza, hambrunas y conflictos bélicos de África, a los que en los últimos siete años se han sumado refugiados sirios procedentes de Libia que se arriesgan a alargar su travesía ante el cierre de fronteras de países como Italia. Landaluce defiende que siguen «redoblando esfuerzos» pero solicitó a Sánchez , de vacaciones en Doñana, «que se venga en helicóptero» a «trabajar» en los distintos frentes abiertos que tiene el municipio de la comarca de Gibraltar, entre ellos, además de la inmigración, los efectos del Brexit en la zona. «Está de vacaciones y le ha dado por poner un tuit y ha puesto en alerta a mucha gente», criticó.

Pese a todo, la afluencia de pateras a las costas españolas ha bajado este año un 42,5% y en el caso del litoral andaluz el descenso es incluso mayor, un 54,7%.