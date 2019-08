Aniversario del 17-A: Colau da un perfil bajo para evitar la bronca

Torra acudirá a la prisión a ver a Joaquim Forn en los próximos días. La presencia del Rey Felipe VI y Pedro Sánchez, una incógnita.

El homenaje institucional de este sábado a las víctimas de los atentados del 17-A estará marcado por un tono austero y discreto. Esa es la voluntad de Ada Colau, que ha diseñado un acto de perfil bajo para conmemorar el segundo aniversario de los ataques terroristas, circunstancia que, a priori, permitirá evitar las estridencias y broncas que empañaron el acto del año pasado. Entonces, el separatismo convirtió la presencia del Rey Felipe VI en una fuente de controversia en la antesala del primer aniversario y, ya durante el acto, se acabaron desatando episodios de tensión entre independentistas y constitucionalistas. En este sentido, el acto, que se llevará a cabo en el Mosaico de Miró –a la altura donde se detuvo la furgoneta en La Rambla– arrancará a las 10 horas y no se alargará más de diez o quince minutos, según precisaron ayer desde el Ayuntamiento. No habrá discursos, se guardará un minuto de silencio y sonará posteriormente «El Cant dels Ocells».

Este año, sin embargo, todavía es una incógnita la presencia del Rey Felipe VI o del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acto está organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (Uavat), y está abierto a todo el mundo, según recalcan desde el Consistorio, aunque el objetivo, como es natural, es que el protagonismo sea para las víctimas. Hasta el momento, sólo está confirmada la presencia de la Delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Por parte de la Generalitat, la representación será mucho más nutrida: además de Quim Torra, acudirá el vicepresidente económico, Pere Aragonès; la portavoz, Meritxell Budó; o, el conseller del Interior, Miquel Buch.

El recuerdo a los independentistas presos también sobrevolará la jornada, como el año pasado. La ANC y Òmnium organizaron entonces un acto por la tarde para homenajear a Joaquim Forn, conseller de Interior durante los atentados. En aquella ocasión, Torra acudió a visitar a los presos a Lledoners, algo que también tiene previsto hacer durante los próximos días, aunque la fecha está todavía por definir. El president, por tanto, no dejará tampoco de lado el plano político. Por el momento, tiene previsto acudir al acto institucional de Barcelona por la mañana y, después, recibir a los familiares de las víctimas en el Palau de la Generalitat. 24 horas más tarde, se irá a Cambrils (Tarragona), donde hará una ofrenda floral en el paseo marítimo.

La efeméride, por tanto, está lejos de quedar aislada de la política, más si cabe después de que el independentismo haya azuzado la teoría de la conspiración durante el último mes al calor de diversas informaciones publicadas por «Público» en las que se pone en entredicho el papel del Estado a la hora de impedir los atentados y que han dispuesto de gran eco entre la televisión pública catalana y los medios independentistas. Desde mucho antes –el 25 de abril de 2018–, en el Parlament hay una comisión de investigación en marcha sobre el 17-A, que siempre ha estado envuelta de controversia, y Colau se ha alineado recientemente con JxCat y ERC para aprobar una proposición en el Ayuntamiento de Barcelona que inste al Congreso de los Diputados a crear una comisión que investigue la relación del Imán de Ripoll, cerebro de los atentados, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este contexto, los Comités de Defensa de la República (CDR) han animado ya a través de las redes sociales a salir a la calle el 17-A en «apoyo a los familiares de las víctimas de los atentados». «Exigimos saber la verdad de lo que se esconde detrás», concluyen.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) acudirá al acto organizado por el Ayuntamiento a las 10 horas, pero poco más tarde, a las 11.30 horas ha convocado otro homenaje en La Rambla, aunque en la parte inicial, cerca de la plaza Cataluña.

Los atentados de Barcelona y Cambrils se produjeron el 17 y 18 de agosto de 2017 y dejaron 16 víctimas mortales.