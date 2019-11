Eva Ortiz (PP) demanda a José Muñoz (PSPV) por injurias y calumnias

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha presentado en el juzgado de Primera Instancia de Valencia una demanda de conciliación contra el vicesecretario general del PSPV-PSOE, José Ortiz, previa a la interposición de una querella por los delitos de «injurias y calumnias graves hechas con publicidad».

Ortiz ha presentado esta demanda a raíz de unas declaraciones realizadas por Muñoz el pasado 2 de noviembre en una nota de prensa remitida a todos los medios de comunicación, en la que le aseguraba que la dirigente popular estuvo «imputada por malversación de fondos y adjudicación de contratos a empresas vinculadas a su familia».

En la demanda de conciliación presentada el pasado lunes, la demandante señala que el objeto de la conciliación son las «declaraciones difamatorias de Muñoz, que incurren en calumnia e injuria».

Según señala, el demandado «manifestó con temerario desprecio a la verdad que es sintomático que sean Isabel Bonig y Eva Ortiz las que salgan a denunciar tan alegremente cuando la primera estuvo en el gobierno más corrupto de la historia de la Comunitat y la segunda estuvo imputada por malversación de fondos y adjudicación de contratos a empresas vinculadas a su familia».

Añade que dichas apreciaciones «no solo son del todo falsas, sino que además suponen una grave afrenta al buen nombre» de la demandante «quien ha actuado desde la honradez más absoluta en su labor pública y quien no debe soportar que se difundan manifestaciones que no es que no hagan honor a la verdad, sino que son un burdo invento».

«Es innegable el carácter calumnioso e injurioso de las mismas, pues no solo las manifestaciones constituyen una expresión que lesiona la dignidad» de la demandante «menoscabando su fama», sino que además son una «verdadera imputación de un delito hecha con el más radical conocimiento de su falsedad y un absoluto y temerario desprecio hacia la verdad»,

Según señala el texto de la demanda, los hechos anteriores «se encuentran claramente incardinados en los preceptos del Código Penal que regulan los delitos de injurias y calumnias».

La demanda de conciliación pide que el demandado reconozca la falsedad de las declaraciones vertidas, así como que ellas son constitutivas de los delitos de injurias y calumnias graves hechas con publicidad.

También se le insta a publicar a sus expensas la rectificación en el sitio web del PSPV-PSOE y la remita a los medios de comunicación a los que envió la nota de prensa, así como el texto de la presente conciliación.

Reclama asimismo que indemnice a la demandante en la cantidad de 6.000 euros, que serán donados a los fines sociales desarrollados por la Fundación Adis de Orihuela, y que asuma las costas en el presente litigio.