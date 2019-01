La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha adjudicado el contrato para la renovación de todo el sistema de gestión de energía de la Ciudad de la Justicia de Valencia, en el que se invertirá un total de 738.584 euros.

El mayor complejo judicial valenciano fue construido en el año 2002 y sus instalaciones para el suministro energía cuentan con un sistema de control que, 17 años después, se ha quedado obsoleto.

Este sistema tiene como cometidos principales la supervisión y control de las instalaciones de climatización, iluminación, ventilación, sistemas de bombeo, grupos electrógenos y alarmas contra incendios.

El control de las instalaciones se realiza a través de un programa informático que permite visualizar diferentes variables y actuar directamente sobre horarios de puesta en marcha y paro de las instalaciones y sobre componentes de las mismas como válvulas, actuadores, temperaturas de consigna.

El paso de los años y el rápido avance tecnológico ha dejado obsoleto este sistema, algunos componentes inicialmente instalados ya no se fabrican, parte de los componentes electrónicos no tienen repuestos equivalentes en el mercado y, por otra parte, no son compatibles con productos actuales. Además, las herramientas de programación no tienen los sistemas operativos actuales, añaden las mismas fuentes.

Estas circunstancias conllevan ciertas dificultades en la reposición de los componentes averiados así como la incorporación de otros nuevos y la complicación en la gestión del edificio y el incremento del consumo energético de las instalaciones, sobre todo en climatización.

De esta forma, la Conselleria de Justicia ha adjudicado a la empresa Efage Energía. la instalación de un nuevo sistema más moderno, desde el que se controlará la iluminación, la climatización, las alarmas de incendios y los grupos electrógenos previstos para casos de caída de suministro eléctrico o apagones. Esta mercantil instalará asimismo los ordenadores necesarios así como el software para su funcionamiento.