Arranca la huelga de autobuses en Madrid

B. V. C. - Hoy, tras el puente, no apuren su salida de casa. La huelga que se ha iniciado esta medianoche en todos los autobuses de línea regular puede hacerles llegar tarde al trabajo. Y es que, tras rechazar la asamblea de trabajadores convocada por UGT el preacuerdo que se suscribió la semana pasada entre la patronal, este sindicato, CC OO y el Sindicato Libre de Transporte (SLT), a partir de hoy los viajeros de la Comunidad van a notar un descenso en la regularidad de este servicio. Así, la huelga comenzó anoche y continuará los días 4, 5, 7, 8, 9, 10, y 11 de mayo entre las 00:00 y las 10:00 horas y entre las 16:00 y las 21:00 horas, y para los días 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de mayo realizar paros de 24 horas de duración. Sin embargo, no todos los participantes de la negociación están de acuerdo con el mantenimiento de estos paros.

«Llevamos desde principios de año sentados con la patronal para negociar el mejor acuerdo y cuando, entre el 25 y el 26 de este mes, firmamos un preacuerdo que consideramos muy ventajoso, UGT decidió no suscribirlo sin consultarlo antes en asamblea», explica a este diario Luis Mercado, secretario general del Sector de Carretera y Logística de CC OO Madrid. Y fueron los afiliados de la Unión General de Trabajadores los que decidieron rechazar el preacuerdo. ¿Qué llevo a este sindicato a desmarcarse de las negociaciones? «No sabemos, creemos que detrás puede haber algún interés político», afirma Julio Muñoz-Reja, secretario general del SLT. Lo único que está claro es que sin la firma de los tres negociadores, el acuerdo con los empresarios no sale adelante. El secretario del sector de Carreteras de UGT Madrid, Rafael Bonilla, asevera a Ep que el pasado viernes los empleados «tiraron por tierra» este preacuerdo para el convenio colectivo por considerarlo «insuficiente». Desde Comisiones no comprenden que no se apruebe el nuevo convenio si «hemos dado pasos muy importantes, como regular la jornada partida y que en lugar de en tres, sólo se pueda partir una vez», dice Mercado. Además, «hemos conseguido una importante subida laboral. Hay casos que van a conseguir hasta un 5% de subida anual por su antigüedad», añade.

Con todo ello, es probable que los paros no sean tan efectivos como se espera desde UGT, ya que «muchos de nuestros afiliados ya han mostrado su intención de no secundar la huelga y acudir a su puesto de trabajo porque consideran que el preacuerdo es muy bueno», dice Muñoz-Reja.