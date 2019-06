Carmena se despide ante la «sintonía» entre Almeida y Villacís

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha vuelto a desinflarse en sus aspiraciones por repetir mandato en el Palacio de Cibeles. Después de recuperarse, por un momento durante el fin de semana, cuando reclamó el apoyo de Ciudadanos a la lista más votada –frente a la «venta» que su compañero de siglas Íñigo Errejón había hecho de la Alcaldía a la formación naranja para obtener su apoyo en la Comunidad–, de nuevo la regidora madrileña se da por vencida, tanto en las urnas como en los pactos, su posición de primera edil.

El motivo de esta nueva despedida de la ex jueza –segunda parte de la que realizó el día de las elecciones puesto que había prometido que si no repetía en el mando saldría del C onsistorio–, ha sido la «buena sintonía» que los candidatos del PP, José Luis Martínez-Almeida, y de Ciudadanos, Begoña Villacís, en el primer encuentro que mantuvieron ayer para plantear la formación de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid. Al respecto, y pese a que no se ha anunciado aún ningún contacto con el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, Carmena valoró que «desde el mismo día en que se celebraron las elecciones yo pensaba, y sigo pensando, que las tres derechas están unidas y van a hacer un acuerdo».

De hecho, tan sólo desde el PP afirmaron que pretenden reunirse con el tercer partido en discordia cuyos votos son fundamentales para que salga adelante la investidura de Almeida como alcalde. Eso sí, sobre la reunión con la formación naranja todos señalaron que lo que primó fue «hacer un cambio posible». Más en detalle, Martínez-Almeida explicó que con Villacís, con quien mantiene una buena relación personal, ya han quedado «encarrilados» los equipos de negociación y que se han intercambiado una «serie de documentos programáticos para lograr el cambio que Madrid merece». Además, consideró que Carmena no será alcaldesa por ser la lista más votada en caso de no llegar a un acuerdo, «ni por el PP, ni por Ciudadanos, ni por Vox, porque los votantes no entenderían que no hubiera un alcalde de centro derecha».