El taxi convoca la primera protesta en Madrid tras el decreto de Ábalos

La paciencia del sector del taxi comienza a agotarse. Después de que el pasado 25 de octubre el Congreso de los Diputados convalidase el decreto-ley para regular el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el sector esperaba una respuesta rápida y contundente de las Comunidades autónomas y ayuntamientos, habilitadas ya para organizar el transporte urbano de pasajeros. Sin embargo, las cosas, por el momento, no se han movido. Al menos en Madrid. Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento han dado paso alguno y las asociaciones Plataforma Caracol y Elite Taxi consideran que ha llegado el momento de dar un primer toque de atención, que denominan “tarjeta amarilla” utilizando terminología futbolística, y que, esperan, no acabe degenerando en una “tarjeta roja” que les obligue a organizar actos más contundentes. Para ello, se manifestarán el próximo día 26 ante el Ayuntamiento de la capital en protesta por la “desidia y falta de voluntad de establecer una regulación a los vehículos de arrendamiento con conductor” de esta administración, según han anunciado esta tarde.

Ambas organizaciones aseguran que mientras que en comunidades autónomas como la catalana “llevan muy avanzada esta regulación”, en Madrid “continuamos a la espera de que este ayuntamiento les ponga coto, puesto que son competentes a la hora de regular en todo lo que afecte al tráfico y medio ambiente, sacando a la luz una regulación para estos vehículos en horarios, calendarios y estacionamiento”. Plataforma Caracol y Elite Taxi aseguran que el ayuntamiento que dirige Manuela Carmena “no termina de acometer su responsabilidad y está permitiendo que un servicio privado de arrendamiento de vehículos con conductor efectúe una clara competencia desleal al taxi de su ciudad”.

La protesta arrancará a las once de la mañana de la Puerta del Sol y concluirá a las dos de la tarde frente al Palacio de Comunicaciones de Cibeles. En ambos edificios, sedes del ayuntamiento y la comunidad, respectivamente, los convocantes entregarán un documento con las peticiones del sector.

La movilizaciones de Plataforma Caracol y Elite Taxi serán las primeras del sector tras la aprobación del decreto pero podrían no ser las últimas. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) también avisó hace un par de semanas de que si no advierte en breve voluntad por parte de la Comunidad de Madrid de legislar, el Gobierno regional puede enfrentarse a una precampaña electoral “calentita”. La otra gran organización, Fedetaxi, también ha solicitado al consistorio que mueva ficha si no quiere enfrentarse a movilizaciones.