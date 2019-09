Entrevista con Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud de Madrid

rique Ossorio (1959) sabe lo que es estar al frente de una consejería. Estuvo dirigiendo la de Hacienda y, en la última legislatura, ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea. Ahora aterriza en la Consejería de Educación con el programa electoral del PP en una mano y con la bandera de la defensa de la libertad educativa en la otra. Está dispuesto a combatir con más deporte el sedentarismo ente los escolares por el uso creciente de las pantallas. Y no sólo eso, implantará tres nuevas pruebas externas en la enseñanza obligatoria además de las que ya establece la Lomce. «Juniembre» se queda, de momento.

–¿El hecho de que haya una Dirección general sobre Educación Concertada implica un apoyo explícito a este tipo de centros frente al ataque del Gobierno central a la escuela subvencionada?

–Defendemos la libertad de los padres para elegir no sólo el centro sino también el tipo de educación de sus hijos y no tenemos ningún complejo. Vamos a actuar en función de la demanda. Si los padres quieren llevar a sus hijos a la pública, atenderemos ese deseo y, si quieren ir a la privada, también. Respecto a la estructura de la consejería, lo que ha sucedido es que había una dirección general muy grande de becas y ayudas y la hemos desdoblado. A una de ellas se le ha puesto el nombre de Concertada, lo que no quiere decir que tenga alguna competencia más de la que ya tenía. El 30% de los padres eligen este modelo educativo.

¿Cómo piensa llevar adelante la promesa de su partido de concertar el Bachillerato en un contexto en el que lo que se pretende es bajar los impuestos?

–Lo que se busca es que por problemas económicos no haya ningún alumno que tenga que cambiar de un colegio en el que ha estado toda su vida a otro cuando empiezan el Bachillerato. Y eso sucede a veces. Para eso la Comunidad ya ha puesto en marcha un sistema de becas y tenemos en nuestro horizonte extender ese programa hasta concertar toda la etapa.

¿La reducción de impuestos va a dilatar que esta medida pueda llevarse a cabo cuanto antes?

–Siempre hemos concebido la reducción de impuestos como un medio no un fin en sí mismo. Y ese medio es reducir los impuestos para generar más actividad económica, empleo y recaudación. Madrid obtiene mil millones más que Cataluña y 4.000 millones más que Andalucía. Bajamos los impuestos para recaudar más y prestar mejores servicios públicos.

– La Comunidad de Madrid sale muy bien parada en cuanto a rendimiento del alumnado en el contexto nacional. ¿Qué va a hacer como consejero de Educación para aumentar la calidad de la enseñanza?

–Madrid está a la altura de los países con un nivel de educación más avanzado pero no nos conformamos solo con eso. Queremos que haya una educación exigente que premie y valore el esfuerzo y el mérito de los alumnos. Vamos a actuar extendiendo el Bachillerato de Excelencia y el Internacional. Además queremos completar el bilingüismo en la etapa de 3 a 6 años y empezar en la de cero a 3 porque en esas etapas tempranas es el mejor momento para aprender una lengua. Ampliaremos el plan STEM para conseguir más vocaciones en Ciencias y ampliaremos Robótica a 5º y 6º de Primaria.

– ¿Habrá más evaluciones?

– Sí, porque nos sirven para saber cuál es la situación de los alumnos y pensamos que es un buen estímulo para estudiantes, profesores y colegios. Mantendremos las que ya están implantadas por la Lomce al finalizar la Primaria y la Secundaria, pero las extenderemos a tres cursos más: 2º y 4º de Primaria y 2º de la ESO.

–Hace unos días los editores de libros de texto denunciaban los «mecanismos bastardos» que usan las autonomías para que los libros de texto digan lo que ellas quieren. ¿Qué opina de esto?»

–Al Gobierno de la Comunidad de Madrid le parece lamentable. La presidenta Díaz Ayuso habló durante la campaña electoral de evitar cualquier tipo de adoctrinamiento en las aulas porque no puede haber nada más lamentable que falsear la historia con intenciones políticas. En Madrid esto nunca ha sucedido. Los editores son libres a la hora de elaborar sus textos, tienen que adecuarlos al currículum estatal y autonómico y la inspección educativa se encarga de ver que se ajustan a lo que establece la ley y son correctos. Resulta bochornoso manipular la realidad y, si se hace con los niños, más lamentable todavía.

–Entre las 155 medidas acordadas con Cs se habla de la implantación del enfermero escolar, una medida muy demandada por los centros. ¿Cuándo se prevé hacer?

–En la actualidad, ya se presta servicio a la Comunidad educativa a través de enfermeros escolares. Hay 4.000. Estamos viendo cuál es la situación de la enfermería escolar y he hablado con el consejero de Sanidad para iniciar el cumplimiento de ese punto del programa electoral.

¿Se va a mantener «juniembre» o la supresión de los exámenes de septiembre?

–Hubo un cambio de calendario escolar la pasada legislatura y ahora lo vamos a analizar, pero a mí no me disgusta esa modificación de calendario. Me parece acertado, pero vamos a analizar la medida y en función de ello actuaremos.

–Al parecer, los centros privados siguen haciendo los exámenes de recuperación en septiembre saltándose la regulación de la consejería. ¿Qué opina de esto?

–Nosotros estamos de acuerdo con el marco de autonomía de los centros pero también trabajaremos para que las normas de obligado cumplimiento se cumplan.

–¿Cree que el que haya habido gratuidad por primera vez este año en el tramo de cero a tres años va a animar a más padres a llevar a sus hijos a una escuela infantil? Este año se han quedado 500 plazas vacantes...

–Este es el primer año que los alumnos no pagan nada, otros que pagan pese a la existencia del cheque escolar y otros que pagan todo porque no tienen cheque. En el programa llevamos la extensión paulatina de esos cheques para intentar llegar a toda la población.

–El 60% de los escolares no realizan el ejercicio aconsejable, según la OMS. ¿Se puede hacer algo para evitarlo desde las aulas?

– Desde luego, vamos a implantar a partir del próximo curso que haya una tercera hora de Educación Física semanal para que el deporte sea un hábito de vida en los centros educativos. Se extendería a la FP Básica y, además, se pondrían en marcha campeonatos escolares y fomentaremos clubes deportivos en los centros y becas para las promesas del deporte .

–Además de los protocolos que existen, ¿cree que se puede hacer algo más para evitar el acoso escolar?

–Seguro que sí. Las medidas tomadas han permitido una reducción del 27% de los casos, pero seguiremos impulsando actuaciones.