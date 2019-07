La candidatura olímpica salvaría el remo en Madrid

«Nos sentimos utilizados», dice Lola Sola, portavoz de la plataforma en defensa de la Escuela Municipal de Remo Madrid Río, y que lleva tres años peleando para que este deporte no desaparezca de la capital. Sin embargo, tras la aprobación por unanimidad en el pleno del lunes de la propuesta del PSOE madrileño de mantener el «cauce del río Manzanares en su estado actual dejando correr sus aguas libremente en todo su tramo urbano», ya no saben a quién acudir. «El nuevo alcalde nos había prometido que apoyaría el remo el deporte base, lo llevaba en su programa, pero ha cambiado de idea y nos ha cerrado las puertas sin hablar con nosotros», afirma indignada.

Así, con la aprobación de la iniciativa socialista, los alumnos de la Escuela Municipal de Remo no podrán volver a remar en el Manzanares, una decisión que ya había tomado el anterior gobierno de Manuela Carmena.

A pesar de esta mala noticia, no todo esta perdido para estos deportistas, ya que, antes de su aprobación Vox introdujo una enmienda, apoyada también por todos los partidos, que obliga al nuevo Ejecutivo a crear un canal donde se pueda practicar este deporte olímpico. «Almeida tiene en mente desde el primer momento la promoción de una nueva candidatura olímpica y ya se ha puesto en contacto con los grupos para ir planteando esta idea», explica Fernando Martínez Vidal, concejal de Vox en el Consistorio e impulsor de la enmienda. «Decidimos incorporar este tercer punto porque no podemos permitir que desaparezca este deporte. Aunque ahora serán los técnicos los que deben determinar dónde y cómo debe realizarse el nuevo canal, nosotros nos hemos fijado en localidades como Pamplona, Suances (Cantabria) u O Grove (Galicia) que cuentan con canales específicos», explica.

«Aceptamos el canal de remo, pero con una solución alternativa distinta al Manzanares para practicar este deporte en el término municipal de Madrid», matizó el portavoz socialista de Medio Ambiente, Alfredo González. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, mostró su apoyo a «la proposición del PSOE de continuar con el plan de renaturalización y dejaremos fluir el agua. También apoyaremos la iniciativa de Vox de hacer compatible la renaturalización con la construcción de un canal de remo». Así, Martínez Vidal insiste en que «estaremos vigilantes para comprobar que se cumple lo acordado, por lo que en los presupuestos que se aprueben para 2020 debería incluirse una partida para la construcción de estas instalaciones».

Pero, para la plataforma que defiende la escuela de remo, no es suficiente. «Nos dicen que no podemos remar en el Manzanares por el impacto ecológico, pero donde se vaya a construir el nuevo canal también se va a generar impacto, ¿no?», pregunta. La mayor reclamación de esta entidad es que se les tenga en cuenta, ya que si, antes de las elecciones, «venían aquí a apoyarnos y a pedir que se cumpliera lo que se había decidido en el pleno –permitirles remar–, ahora no nos han consultado nada. No dialogan, como el anterior Gobierno», subraya Sola.

En mayo de 2016 se abrieron las compuertas de las presas del tramo urbano del Manzanares y se puso en marcha un plan de renaturalización para transformarlo en un curso fluvial natural favoreciendo la aparición y el desarrollo de flora y fauna autóctona. El objetivo era convertir el río en un corredor ecológico de norte a sur de la ciudad, según recoge la argumentación de la proposición socialista.

El edil Alfredo González considera que la renaturalización debe mantenerse y completarse porque ha traído aguas más limpias y ha favorecido el desarrollo de la biodiversidad ofreciendo un hábitat adecuado para la fauna y la flora autóctona, al tiempo que permite el desarrollo de una vegetación acuática en el cauce del río que filtra y limpia el agua de forma continuada. La renaturalización ha supuesto «una mejora de la calidad de las aguas del río», sostiene.