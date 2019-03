El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha señalado que la concesión de las ayudas conocidas como cheques-guardería para el próximo curso 2019/20, que llegarán a un total de 33.300 niños madrileños de entre 0 y 3 años, primará a la conciliación y a las familias con rentas más bajas.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó ayer martes la convocatoria para la concesión de estas ayudas y el consejero ha asegurado que tiene el objetivo de seguir ahondando en la libertad de los padres para elegir el modelo educativo para sus hijos.

Según ha explicado, las ayudas serán de entre 100 y 160 euros al mes para 33.000 beneficiarios, donde se primará la "conciliación de la vida familiar y profesional y a aquellas rentas familiares más bajas". "Creo que es firme la apuesta del Gobierno regional por la igualdad de oportunidades en nuestros sistema educativo", ha destacado.

Se tratan de ayudas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada que cuenta con autorización de la Comunidad de Madrid para impartir dicha etapa educativa. Dichas becas beneficiarán fundamentalmente a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Estas becas están destinadas a familias cuyos hijos hayan nacido antes del 1 de noviembre de 2018 y vayan a matricularse en cualquiera de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad de Madrid.

Para obtener estas ayudas, han continuado detallando, la renta per cápita familiar no podrá superar el límite de 25.000 euros con el objetivo de favorecer que alcancen al mayor número de personas que lo necesiten. De esta forma, por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no podrá acceder al cheque guardería.

Asimismo, podrán optar de forma excepcional al cheque guardería los niños mayores de 3 años que deban permanecer escolarizados un año más en el primer ciclo de Infantil por tener necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana. Ep