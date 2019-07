Los jóvenes que demuestran que lo que contamina son las calderas

Los jóvenes llegaron a ser premiados después de presentar otro proyecto anterior. Consistía en convertir su centro en un «smart institute». ¿Cómo se lanzaron a ello? La profesora Carmen Rocío Rodríguez es de estas que están convencidas de que hay que modificar la forma de enseñar. «Quiero cambiar el mundo del aula, hay que darle un giro porque no está funcionando. Los alumnos se quejan de que seguimos enseñando de la misma manera que hace años», dice. En el Bachillerato de excelencia, que tiene este centro, los alumnos deben hacer un proyecto de investigación por ley. «Y a mí no me parecía justo que mis alumnos no pudieran elaborar ese trabajo. Así que les ofrecí investigar sobre lo que ellos quisieran porque la economía es tan amplia y tiene tantas repercusiones a nivel político y social...¡Todo es economía!», dice.

Carmen Rocío es consciente de que la educación, tal y como está planteada, no responde a las expectativas de las empresas, hay un desajuste entre la demanda empresarial y la capacitación de los alumnos. En ese afán por preparar a sus alumnos para un futuro laboral que les permita poner en juego todas las competencias adquiridas en el centro, invitó a sus estudiantes a presentarse al programa de Educaixa sobre Big Data. «Se utiliza en muchas ramas, no sólo los matemáticos deben manejarlo, también los que eligen las Ciencias Sociales, así que les trasladé la importancia de la investigación, de abrir la mente y de trabajar en grupo», dice.

A los alumnos del instituto les interesaba, entre otras muchas cosas, el medio ambiente. Y en su centro hacía mucho calor o mucho frío por el modo en que estaba diseñado. Tenían unos consumos altísimos de calefacción, en invierno y de aire acondicionado en verano. Así que empezaron a idear cómo conseguir bajar las altas temperaturas que se registraban, sobre todo, con la llegada del verano. Así, mediante la aplicación del análisis de Big Data han convertido el centro escolar en un instituto inteligente sirviéndose de una partida de 15.000 euros que les dio la consejería de Educación para paliar los efectos del calor. Y es que el consumo de luz y gas suponía el 36% de la dotación presupuestaria del centro. El aire acondicionado quedaba limitado a las aulas de la planta superior, que almacenaba todo el aire caliente del edificio. Para solucionarlo se instaló un sistema de ventilación domótica en el hall y toldos inteligentes en las plantas superiores capaces de desplegarse en función de la incidencia de los rayos solares. A día de hoy, la temperatura en el centro ha bajado diez grados.