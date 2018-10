Nuevo agravio de Sánchez con la Comunidad de Madrid: ni un euro para atender menores extranjeros

La Comunidad de Madrid finalmente no recibirá ningún tipo de subvención por parte del Gobierno central para la asistencia a menores extranjeros no acompañados, tal y como se ha acordado este viernes por parte del Consejo de Ministerios.

Para la consejera de Políticas Sociales y Familias, Lola Moreno, la decisión adoptada hoy supone un "nuevo agravio" hacia los madrileños que "tienen que soportar ser ninguneados por un Gobierno, el de la Nación, que vuelve a dar la espalda a la realidad social de Madrid y de sus habitantes ante un problema tan grave como es el de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región".

"Es absolutamente vergonzoso el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la Comunidad de Madrid y a los menores extranjeros no acompañados de la región", ha reprochado Moreno al Ejecutivo regional, para avanzar que ha solicitado una reunión con la titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para abordar este asunto.

No obstante, ha reprochado que la ministra no haya dado respuestas a las diversas cartas que le ha remitido de cara a reunirse por el asunto de los Menas, como sí ha hecho con otras autonomías como Cataluña.

En este sentido, considera que la decisión de asignar cero euros proviene de cifras que "no responden a la realidad", algo que ha calificado de "absolutamente intolerable" dado que la Comunidad lleva en lo que va de 2018 más de 1.000 menores extranjeros no acompañados y que supone un incremento del 30 por ciento con respecto al Ejercicio anterior.

"Primero nos dijeron que no tendríamos ayudas estatales porque a Madrid no llegaban MENAS. Una semana después, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social reconoce que las residencias de primera acogida de nuestra Comunidad presenta un gran número de menores no acompañados. ¿En qué quedamos? Los madrileños no se merecen las derivas políticas de este Gobierno", ha dicho Moreno.

La consejera también ha señalado que si el Gobierno de Pedro Sánchez hace "la vista gorda" con los MENAS que llegan a Madrid, el Gobierno regional va a seguir ofreciendo acogimiento a estos menores con recursos económicos propios, "que es lo que está haciendo hasta ahora".

"Hemos contratado 98 nuevas plazas de primera acogida para menores extranjeros no acompañados que hemos tramitado con diferentes entidades con el fin de solucionar el problemas de sobreocupación que estamos sufriendo", ha dicho Moreno.

También ha asegurado que el Ejecutivo regional va a seguir implicado en la atención de estos menores y que trabaja "sin descanso para paliar una situación sobrevenida que ha escapado a todas las previsiones de los últimos años".