Sólo seis horas para aprenderse la nueva norma de Movilidad

Los 600 agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid tuvieron solamente una jornada de formación de seis horas hace dos semanas, junto con la Policía municipal, para formarse sobre la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid que aplican desde ayer, cuando entró en vigor. La nueva normativa, cuyo contenido está plasmado en más de 200 páginas, tiene la complejidad de que refunde varios textos en uno (movilidad, ocupación, señalización, balizamiento...), de ahí que un contenido tan extenso para seis horas de formación «es insuficiente, sabemos casi lo mismo que cualquier usuario», comenta un portavoz del sindicato CSIF.

Los agentes tienen actualizada la PDA que utilizan para multar, desde el mediodía de ayer con toda la información relativa a la nueva ordenanza que reduce a 30 km/h la velocidad en el 85% de las calles y prohíbe circular a los patinetes por las aceras, entre otras muchas novedades. Algunos agentes de movilidad, de hecho, pensaban ayer que estaban en disposición de sancionar, pero la portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, aseguró que dará a los madrileños un «margen de flexibilidad y adaptación» y muchas de las infracciones a la norma no se sancionarán de manera inmediata. Según la portavoz municipal, las instrucciones que ayer se dieron a los agentes de Movilidad y a la Policía Municipal eran que su trabajo consistía, básicamente, en informar. «Hay un margen de flexibilidad y adaptación, la implantación tiene que ser progresiva», dijo Maestre, aunque no concretó cuándo empezarían a multar los agentes si no se respetan las nuevas normas.

«Los ciudadanos no están informados de todos los cambios. Si es complejo para nosotros aprender todos los cambios, para los usuarios más», manifestó un agente de Movilidad a LA RAZÓN. Y es que «hay modificaciones sustanciales y a eso se une otra circunstancia: denunciar a un peatón es mucho más difícil a nivel operativo. Un coche dispone de una matrícula, pero a una persona hay que pedirle el DNI...».

Los agentes sospechan que las infracciones podrían crecer cuando entre en vigor Madrid Central teniendo en cuenta que, ahora, el grueso tiene que ver con el acceso en coche a las zonas prioritarias de barrios como el de Las Letras. Por este motivo, son denunciados 45.000 conductores al mes.

El recurso

Mientras, la entidad de defensa de los automovilistas, Dvuelta, ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para recurrir la nueva normativa al considerar que comete ocho ilegalidades. En opinión de Dvuelta, «infringe el Reglamento General de Circulación, la Ley de Procedimiento Administrativo, el principio de legalidad sancionadora y la Ley de Tráfico». Y es que «el ayuntamiento no puede crear nuevas infracciones y mucho menos sanciones, puesto que es algo que emana del Parlamento de la nación, según establece el artículo 25 de la constitución española». Así, por ejemplo, el Consistorio tipifica como infracción no llevar el distintivo ambiental que proporciona la DGT, cuando este organismo ni siquiera establece la obligatoriedad de incorporar el distintivo; o que se pueda sancionar a un conductor, desde ayer, porque no ha apagado el motor cuando está aparcado porque «no está tipificado como infracción» por el organismo dependiente del Ministerio de Interior.

La ordenanza de Ahora Madrid también permite la retirada de vehículos por la grúa municipal en los casos de restricciones por episodios de alta contaminación «en contra de lo establecido por la Ley de Tráfico», entre otros argumentos, según ha denunciado la entidad.