Un plan de choque contra la oleada de accidentes de tráfico en Valdebebas

La configuración de sus calles ha convertido a Valdebebas en una suerte de circuito de carreras. Muchos de los coches que circulan por ellas superan con frecuencia los límites de velocidad. Unas avenidas rectas y anchas y la ausencia de semáforos son los otros ingredientes de un cóctel peligroso. Cada vez más vecinos viven en este barrio del norte de la capital y los riesgos se multiplican. La avenida Juan Antonio Samaranch o el cruce entre la calle César Cort Botí con Secundino Zuazo se han convertido en dos de los puntos que más incidentes relacionados con el tráfico ha registrado en los últimos meses. En este contexto, el Partido Popular logró ayer en la Junta de Distrito de Hortaleza sacar adelante una proposición para mejorar la movilidad y reducir en la medida de lo posible las situaciones de inseguridad vial. Todo los grupos respaldaron esta iniciativa.

No es la primera vez que el pleno de distrito aprueba una moción similar: ya en marzo de 2016 se dio luz verde a un paquete de medidas que, sin embargo, no han sido desarrolladas por el equipo de Ahora Madrid. En aquella iniciativa, formulada por Ciudadanos, se incluyó la necesidad de realizar un estudio de movilidad, un cambio en la señalización y en la configuración de algunas vías así como la instalación de semáforos y otras medidas en el entorno del colegio Alfredo Di Stéfano. Según señala el grupo popular, la junta se ha parapetado en estos dos años en el hecho de que Valdebebas «no fue diseñado para tener semáforos» para no cumplir la propuesta. Ahora, el plan de choque aprobado ayer contempla desarrollar «un proyecto para el control de la velocidad –a través de badenes y bandas sonoras– cuando ésta supere los máximos en la avenida Samaranch». También se instalarán «medidas de seguridad encaminadas a la prevención de accidentes» en las perpendiculares a la avenida principal, desde la glorieta José Benito de Churriguera hasta la calle José Antonio Coderech, mediante sistemas de regulación del tráfico en los cruces.

En paralelo, deberán revisarse la altura y la caída de los badenes existentes para ajustarlos a la regulación del Ministerio de Fomento con el doble objetivo de lograr la moderación de la velocidad y garantizar que no se produzcan daños en los vehículos. En los puntos en los que las medianas se interrumpen para permitir el paso de los viandantes se instalarán bolardos. Esta medida ha sido especialmente demandada por los vecinos del barrio ya que muchos conductores utilizan estos pasos para realizar un cambio de sentido sólo por no recorrer unos metros más. La última de las actuaciones previstas es la realización de una rotonda en el cruce de la calle César Cort Boti con Secundino Suazo.

La asociación de vecinos de Valdebebas aplaudió la aprobación de este paquete de medidas a través de las redes sociales: La Seguridad Vial, la gran olvidada de Valdebebas, el barrio sin semáforos. Gracias al PP de Hortaleza por volver a retomar el tema. Esperamos que den pronto esas medidas oportunas y sean efectivas para los vecinos de nuestro barrio».