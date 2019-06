La estación de Valdesquí está registrando nevadas desde anoche que han dejado una capa de entre dos y tres centímetros de nieve. Según ha informado a Europa Press el director de la estación, Agustín Ramírez, las temperaturas han bajado en un día más de 20 grados, llegando a oscilar entre un grado negativo y un grado positivo.

"Nos hemos encontrado esta mañana, subiendo desde Rascafría, desde la cota 1.800 nevando, ahora sigue a intervalos, estamos en torno al grado positivo y negativo, y hay como dos o tres centímetros de nieve. Parece un día de pleno invierno", ha destacado.

Ramírez ha indicado que en estas fechas del año "no es muy normal" que nieve, aunque ha recordado el refrán de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". "Llover sería lo más normal del mundo, pero nevar, entra dentro de lo normal, aunque no tanto en estas fechas. Es un poco de sorpresa. Se ha producido un cambio radical de las temperaturas que hemos tenido ayer a hoy, con diferencias de más de 20 grados en tan solo unas horas", ha subrayado.