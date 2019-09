Meteorología aumenta a nivel rojo el riesgo por lluvias en Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado de naranja a rojo el nivel del alerta por riesgo de fuertes lluvias y tormentas prevista en la gota fría que azotará a la Región durante las jornadas de mañana jueves y el viernes.

El aviso por lluvias se extiende al Altiplano y Vega del Segura desde las 21.00 horas de este miércoles hasta las 00.00 horas del jueves, y el aviso por viento, al Campo de Cartagena y Mazarrón, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de 11.00 a 21.00 horas.

Además se une el aviso por fenómenos costeros en Campo de Cartagena y Mazarrón, de 12.00 a 21.00 horas, y en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas de 13.00 a 23.00 horas.

El jueves el nivel de riesgo aumenta a rojo en la Región por lluvias hasta el viernes. Las precipitaciones de lluvia pueden llegar a los 70 litros en una hora y a los 200 litros acumulados en 12 horas (aviso de nivel rojo).

La portavoz del Ejecutivo murciano, Ana Martínez Vidal, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la coordinación establecida entre los Departamentos de Transparencia, Fomento y Educación a fin de evitar posibles complicaciones derivadas del episodio de gota fría.

“Desde ayer martes está activado el Plan Inunmur, en fase de preemergencia, pero a partir de mañana a las seis de la mañana se activará la alerta roja”.

De la misma forma, detalló que desde el Centro de Coordinación de Emergencias se irá actualizando a través de las redes sociales como Twitter el estado en el que se encuentren las carreteras y las recomendaciones a tener en cuenta ante las fuertes lluvias.

“Es muy importante tener máxima precaución, que no se utilicen los vehículos a no ser que sea indispensable, y recordar que no se debe acampar ni aparcar en ramblas, cauces secos, las orillas de los ríos, y circular, en la medida de lo posible, por vías principales”.

Desde Fomento se ha movilizado un equipo de 73 efectivos y 48 máquinas que, en caso de que se necesite ampliarlos, se reforzará con 53 personas más y 81 máquinas para atender las incidencias.

Los colegios suspenden las clases

En lo relativo al ámbito educativo, la portavoz informó que desde la Consejería de Educación y Cultura se ha enviado una circular a todos los centros escolares con las recomendaciones y consideraciones a tener en cuenta ante posibles problemas derivados de la lluvia.

Desde el Departamento se anunció que todos los centros educativos de la Comunidad suspenderían las clases durante la jornada de mañana, ante el riesgo que puede suponer tanto en los desplazamientos como en las instalaciones escolares.

“Los equipos técnicos están preparados para solucionar cualquier incidencia, pero a medida que se vayan desarrollando las jornadas se plantearán diversas opciones”.

En función de la evolución del temporal, se determinará la vuelta a la normalidad de los horarios lectivos el viernes o seguirán suspendidas.

De manera unilateral también se ha anunciado la suspensión de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para Acceder a la Universidad (EBAU) previstas para mañana y que se trasladarán al lunes.

Esta decisión afecta a 992 estudiantes de la Región, de los cuales 699 están inscritos en las sedes de Murcia y 293 en Cartagena.

De momento se mantienen los exámenes previstos para el viernes, 13 de septiembre, a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas. La decisión sobre la celebración de las pruebas correspondientes a esa jornada se tomará mañana jueves.