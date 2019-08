Los cacharritos de la feria de Tomares cortarán la música a partir de las diez de la noche

El Ayuntamiento de Tomares ultima los detalles para vivir su gran Feria 2019, del 4 al 8 de septiembre, la cual se convertirá en la primera de España sin ruido en las atracciones durante la noche.

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y la concejal de Festejos, Mª Carmen Ortiz, han visitado esta mañana las instalaciones de la Feria de Tomares, en la cual se trabaja desde principios de verano, para supervisar como van los preparativos de esta fiesta que contará en esta ocasión con una importantísima novedad: la eliminación de música y de ruidos en las atracciones a partir de las 22 horas durante los cinco días de duración de la misma.

Esto supone una reducción de más del 50 por ciento de las horas de ruido y convierte a Tomares en la primera localidad española libre de ruidos en horario nocturno durante toda la feria, lo que hará posible conciliar la diversión con el descanso de los vecinos.

José Luis Sanz, alcalde de Tomares, ha explicado que “con esta medida, queremos reducir las molestias a los vecinos que viven junto a la zona de las atracciones y eliminar la barrera que el ruido supone para las personas con trastornos sensoriales como el autismo o la fobia a los sonidos elevados”.

La feria, el evento más esperado por los tomareños, será de este modo más accesible, cómoda y respetuosa para todos durante el horario nocturno, sin restar un ápice de diversión a la festividad que marca el punto de reencuentro de los tomareños tras las vacaciones veraniegas. Hay que tener en cuenta que, dada la ubicación del real, el ruido producido por las casetas no constituye un problema, ya que están orientadas hacia el Colegio Juan Ramón Jiménez. No ocurre lo mismo con las atracciones, enfrentadas a las casas que dan a la Avenida Ricardo Fernández Cuello, cuyo sonido repercute directamente en ellas impidiendo el descanso de los vecinos.

La ausencia de música en la zona recreativa del ferial supondrá, además, un atractivo añadido para el público, lo que hace prever un aumento las visitas a partir de las 22 horas.

Por sexto año consecutivo, Tomares volverá a instalar su feria en el recinto ubicado junto al Bombita, entre las avenidas de los Olivos y Alcalde Ricardo Fernández Cuello, y el colegio Juan Ramón Jiménez. Además, los tomareños disfrutarán de tres días no laborables, dado que el viernes 6 será fiesta local en el municipio. Esto permitirá a los feriantes vivir con mayor intensidad una programación en la que destacan el concierto “Tributo a ABBA” y las actuaciones de La Cava, Junior, La Flaka y El Canijo de Jerez.

Completa programación

La Feria de Tomares, una de las pocas que se ha mantenido en el Aljarafe de manera ininterrumpida durante estos años, volverá a contar con un programa repleto de actividades diseñado para todas las edades y para todos los gustos.

El alumbrado tendrá lugar el miércoles, 4 de septiembre, tras la tradicional Cena del Pescaíto, que dará el pistoletazo de salida a cinco días de diversión amenizados con música en directo, actividades para jóvenes y mayores y el mejor ambiente en las casetas, donde vecinos y amigos recibirán con los brazos abiertos al visitante foráneo. Durante esta jornada inaugural, los más atrevidos podrán montar en las atracciones por la mitad de su precio y disfrutar de las actuaciones de la Orquesta Eclipse, Joaquín Pavón y Ana Gil. Además, ese día el jurado otorgará el Premio a la Mejor Caseta de la feria.

El jueves, 5 de septiembre, a mediodía, se celebrará el tradicional “Concurso de Tapas y guisos” y por la noche, el Concurso de Trajes de Flamenca “Volante Gitano”. La Flaka & Junior y La Cava, serán los encargados de llenar de música el recinto ferial.

El viernes, 6 de septiembre, la bailaora Inma Luna abrirá la agenda del día, que incluye también las actuaciones de Calambres, El Canijo de Jerez y Autoreverse.

Entrados ya en el fin de semana, los tomareños no tendrán excusa para no vivir con intensidad su feria. La mañana del sábado, la gastronomía tomará protagonismo con el “Concurso de Arroces”, aunque el plato fuerte de la jornada no podrá disfrutarse hasta bien entrada la noche, con el concierto “Tributo a ABBA”, que recuperará los éxitos con los que la conocida formación sueca alcanzó la fama en los años 70. Sobre el escenario de la caseta municipal estarán también ese día, Pedro Peña, Belén de los Reyes, Serva-Labari y Dr. Diablo & friends.

El domingo llegará el turno de los más pequeños con la gran Gala Infantil, a la que seguirá la tradicional pizza, para terminar con una gran Fiesta Joven, que incluirá las actuaciones de Luis Romero, La Tomatera, La Soulera y Los Tiestos con las que la feria llegará a su fin dejando atrás cinco días de alegría y diversión a raudales.