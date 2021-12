¿Qué diferencias hay entre un décimo, un billete, un número y una serie en la Lotería de Navidad?

Lotería

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados de la época invernal. Con varios meses de antelación, son muchos los españoles que compran sus números favoritos en forma de décimos esperando que ese año sea el elegido.

Así, cada 22 de diciembre, todos nos sentamos con ilusión delante del televisor esperando poder hacernos con uno de los más de 2.400 millones de euros en premios que se reparten.

Varias personas en una administración de lotería de Navidad de la Puerta del Sol cuando quedan menos de tres semanas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid (España). FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Todo el mundo conoce la Lotería de Navidad, aunque no tantos su curioso origen, por tanto, es posible que la gran mayoría, que no son jugadores habituales, tenga alguna confusión a la hora de comprender alguna de las características que rodean al sorteo, especialmente en lo que se refiere a conceptos y terminología. Una de las más habituales, y que más discusiones genera, es la diferencia entre lo que es un décimo, un billete, un número y una serie. No son lo mismo, y cada uno de ellos sirve para una cosa distinta, por eso es recomendable conocerlos bien antes de proceder a su compra.

Décimo

Es lo que solemos comprar en las administraciones o por internet, un décimo es la décima parte de un billete de lotería. Es la participación mínima para jugar en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Con un precio de 20 euros, en total hay 1.720 décimos de lotería de cada uno de los números. Pueden adquirirse en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado o a través de páginas web oficiales, como “Doña Manolita” o “La Bruja de Oro”.

Billete

Un billete de Lotería de Navidad está compuesto por diez décimos que tienen el mismo número y pertenecen a la misma serie. En total, se emiten 172 billetes que pueden comprarse a 200 euros cada uno.

Serie

La serie es cada una de las repeticiones de billetes numerados del “00000″ al “99999″. Es decir, el conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo. La Lotería de Navidad de este año consta de 172 series y cada serie consta de 100.000 billetes.

Número

El número es el conjunto de cifras que aparecen en el décimo. En total hay 100.000 números que van del “00000″ al “99999″. Estas cifras son formadas por las bolas que los niños de San Ildefonso sacan del bombo en el Teatro Real.