Un Papa, un muñeco de nieve y naranjito. Estas son las historias que se han vivido en el Sorteo de Navidad 2022

El Teatro Real de Madrid acoge, como cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Y como cada año, ha comenzado puntualmente a las 9 de la mañana. Es el segundo año que el evento se celebra con público tras el final de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Aunque, eso sí, este año no ha habido limitaciones por el número de asistentes como el año pasado, como se ha podido apreciar a las 10 de la mañana cuando entraban los más rezagados y completaban el aforo del Teatro Real... justo a tiempo para presenciar los primeros premios que se cantaban durante la jornada.

Primeros asistentes al Teatro Real para ver el Sorteo de la Lotería. EUROPA PRESS 22/12/2022 FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

¿Cómo se está viviendo el sorteo en el Teatro Real?

El Teatro Real abrió sus puertas a las 06:45 de la mañana. Y al igual que ocurrió el año pasado, el primero en entrar en la sala fue Jesús Ruiz, más conocido como Chuchi, que este año iba vestido de Papa y estaba acompañado por su hijo Sergio, que iba vestido de monaguillo.

Loteria de Navidad 2022 FOTO: David Jar La Razon

Ambos han llegado a Madrid desde Santander y han estado los primeros en la cola desde hace -nada más y nada menos que- siete días. Pero el frío y la lluvia no ha podido con su ilusión. Ellos mismos contaban que “los primeros días han sido bastante duros por la lluvia y el frío. Además, no había mucha gente y no podíamos hacer el relevo”, ha explicado Sergio al ser entrevistado por Europa Press.

Este es el quinceavo año consecutivo de Chuchi, que se ha mostrado orgulloso de que “la tradición pase de padre a hijo”. Para Sergio es el cuarto año que acude al teatro madrileño. “Vengo por la ilusión que me ha contagiado mi padre y le acompaño siempre”, comenta el joven.

Loteria de Navidad 2022 FOTO: David Jar La Razon

El segundo en poder entrar al Real ha sido Juan López o “el obispo oficial del Sorteo”, como él mismo se ha presentado, que cumple diez años acudiendo a la cita: “Desde el sábado, 17 de diciembre, ha habido que soportar agua y frío pero se mantiene la ilusión de cada año”, ha afirmado, aunque reconoce estar “agotado” y augura que, tras el sorteo, se tendrá que pedir dos días de baja pero avisa de que si le toca el gordo se irá al Caribe. “Si me toca, salgo esta misma tarde”, ha bromeado.

Otra de las primeras personas en cruzar las puertas ha sido Manoli, otra habitual del Sorteo. Para Manoli, esta es la novena vez que tiene la oportunidad de presenciar a los niños de San Ildefonso repartir alegría. Eso sí, este año ha decidido ataviarse con un simpático disfraz de muñeco de nieve.

Loteria de Navidad 2022 FOTO: David Jar La Razon

Después ha entrado Álvaro vestido de ‘Naranjito’ para celebrar que se cumplen 40 años del Mundial de España de 1982, y que llegó a Madrid desde Málaga el pasado lunes, 19 de diciembre: “Me he turnado con compañeros pero las dos últimas noches las he pasado al lado del Teatro Real. He pasado mucho frío y mira que el disfraz es caliente pero ni con esas”, ha indicado a Europa Press.

Para Álvaro, este año será su séptima ocasión que presenciará el Sorteo desde el patio de butacas del Teatro Real. “La primera vez que vine fue en 2013 pero pequé de novato y no pude entrar”, ha señalado, antes de añadir que acude por el ambiente. “Me gusta mucho y merece la pena esperar todo el año por los momentos que se viven”, ha subrayado.

Loteria de Navidad 2022 FOTO: David Jar La Razon

Alguien que ha participado este año del evento por primera vez ha sido Mari Carmen, y lo ha hecho por todo lo grande: vestida de Minnie Mouse: “Pensaba que me iba a aburrir, porque llevo desde el lunes, 19 de diciembre, pero eso no pasa. Siempre hay cosas que hacer. La gente es muy buena y hay muy buen rollo”, ha afirmado, a pesar de reconocer que la última noche se le ha hecho “muy pesada”. “Hay ganas de entrar porque hace un frío que pela”, ha asegurado.

La joven Mari Carmen se ha decidido a venir al Sorteo desde Castellón, acompañada por ‘Mapi’, octavo año que acude al Teatro Real y lo hace disfraza de surtidor de gasolina. “A ver si me ven y la bajan un poco, que está muy cara”, ha apuntado.

Loteria de Navidad 2022 FOTO: David Jar La Razon

Este año también pudimos volver a encontrarnos con Don Quijote y Sancho Panza que, como han desvelado a Europa Press, llegan al Sorteo “para derribar al gigante de la hipoteca”. “Si nos toca el gordo, el dinero va para pagar la hipoteca, la luz, el agua, el gas, todos esos gigantes”, ha señalado Don Quijote, que ha puesto de manifiesto su deseo para el Sorteo. “Voy a entrar con un gordo y voy a salir con dos”, ha señalado.

Dos personas disfrazadas de 'Don Quijote y Sancho Panza' al inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Los premios llegaron tarde, pero con fuerza

Muchos de los asistentes tardaron bastante de entrar y se perdieron los primeros minutos del sorteo. Pero el aforo estaba ya completo cuando se escucho la primera de las celebraciones, que se había hecho esperar bastante. El primero de los premios ha llegado a las 10:24 horas, en el sexto alambre de la tercera tabla, el 62391 aparecía como uno de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie.

Y aunque el primero hubiese tardado tanto en llegar, el azar no pudo contenerse y sólo dos minutos más tarde nos trajo el segundo premio. El número 04074 resultaba agraciado con 1.250.000 euros a la serie. Al parecer, estaba consignado en Bilbao y Mungía, en Vizcaya, y en Olot y Puigcerdá (Gerona).

Alonso Dávalos (i) y Ángel Abaga (d) de la residencia de San Ildefonso cantan el Premio 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Y después de que se cantase el segundo de los grandes premios, sólo hicieron falta unos minutos más, para que -a las 10:35 de la mañana- los niños de San Ildefonso cantasen el segundo de los quintos premios de la mañana. El número premiado sería el 43696, también dotado con un premio de 60.000 euros a la serie.

El Gordo cae entre el público

Pero sin duda, el mejor momento que se vivió en el Teatro Real fue a las 11.21 horas, cuando le llegó el turno al segundo alambre de la tabla quinta y los niños David Caba Mamani y Diana Elisabeth Heredia Arias extrajeron las bolas y Alonso Dávalos Durán y Ángel Abaga Elebiyo anunciaron que el Gordo de la Lotería de Navidad había caído en el 05490. En aquel momento, una mujer del público celebró haber sido ella misma una de las personas afortunadas que compró un boleto de este número, agraciado con 400.000 euros por décimo.

MADRID, 22/12/2022.- Una mujer del público celebra ser ganadora del premio Gordo durante el sorteo de Navidad celebrado en el Teatro Real en Madrid, este jueves. EFE/ Javier Lizón FOTO: Javier Lizon EFE

Al parecer, esta señora se llama Perla, es de origen peruano y vino hace años a España para buscarse la vida. Tiene dos hijos, Michelle, de 11 años, y Joseph, de 13 años. Los tres decidieron acudir al Teatro Real para poder ver de primera mano cómo se cantaba el Gordo de la Lotería de Navidad.

Para su sorpresa (y la de todos los asistentes), Perla recibió la estupenda noticia cuando ya estaba en el patio de butacas. Unos nuevos ingresos que le permitirán respirar por primera vez en mucho tiempo, porque hace poco había perdido su trabajo. El shock fue tan grande que Perla tuvo que ser atendida por el Sammur tras sufrir un ataque de ansiedad.

GRAFCAN3898. ARRECIFE (LANZAROTE), 22/12/2022.-El bazar 'La Juani' con administración de lotería y situado en el barrio de San Francisco Javier, en Arrecife (Lanzarote), ha vendido 9 décimos del premio gordo de la Lotería de Navidad, el 05490. EFE/ Adriel Perdomo FOTO: Adriel Perdomo EFE

“Es la cuarta vez que me toca”

Hay gente con suerte... y luego está Katy; una mujer de Tarragona que, al igual que Perla, se encontraba entre el público del Teatro Real de Madrid cuando los niños de San Ildefonso cantaron su número y la convirtieron en la ganadora de uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, agraciado con 60.000 euros al décimo. Sin embargo, esta no era la primera vez que tenía suerte: “Es la cuarta vez que me toca”, celebraba Katy.

Una mujer de Tarragona llamada Katy, con varios décimos, entre ellos un quinto premio durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Un Gordo repartido

Afortunadamente, Perla no es la única afortunada que ha sido bendecida con el primer premio. El Gordo ha caído por todo el país: A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria. Nada más y nada menos que en 32 provincias.

Ahora bien, un 86% de las 180 series estaban en cinco administraciones de A Coruña, Fonsagrada (Lugo), Moreda de Aller (Asturias), Roquetas de Mar (Almería) y Madrid. Concretamente, una administración en A Coruña y otra en Fonsagrada (Lugo) llevaban 45 series cada una. Otra en Moreda de Aller (Asturias) llevaba 41 series; y en Roquetas de Mar (Almería), una administración tenía 15 series, mientras que en Madrid capital, otra de ellas contaba con 10 series. En menor cantidad se han repartido series en administraciones de estas y otras 27 provincias.

Un rival para Doña Manolita

Hay administraciones que parecen atraer a la suerte. Una de ellas es Doña Manolita, que es la oficina de Loterías y apuestas del Estado que más atención suele recibir durante el Sorteo. Sin embargo, también hay otras administraciones de nuestro país que son todo un imán para la fortuna.

La administración de lotería 2 de Roquetas de Mar (Almería), que en 2015 repartió 452 millones de euros del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, ha vendido 15 series del número 5.490 agraciado con ‘Gordo’ de 2022. La encargada de la oficina ha indicado a Europa Press, entre la euforia y los nervios por la precipitación de los acontecimientos, que a este número hay varios “abonados”, si bien ha afirmado que algunos décimos se han despachado por ventanilla.

Trabajadores de la administración lotería 2 de Roquetas de Mar, celebran junto al delegado de loterías (c), que ha vendido el Gordo del sorteo la Lotería de Navidad, correspondiente al número 05490. A 22 de diciembre de 2022, en Roquetas de Mar, Almería Andalucía (España). En esta ocasión, el sorteo cuenta con un total de 2.520 millones de euros en juego en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado. Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, 2.520 millones de euros. 22 DICIEMBRE 2022 Rafael González / Europa Press 22/12/2022 FOTO: Rafael González Europa Press

La administración ha vendido las series de la 1 a la 15 del 5.490, lo que supone una lluvia de 60 millones de euros según ha precisado, aunque no ha podido revelar si, como hace siete años, los décimos han sido adquiridos para ser repartidos por un colectivo o entidad.

En 2015, el despacho de loterías que regenta José Martín vendió 113 series, 452 millones de euros. Por ventanilla salieron un total de 346 décimos, mientras que alrededor de 800 décimos, 78 series, fueron retirados por el equipo directivo del IES ‘Emilio Manzano’ del municipio de Laujar de Andarax para financiar un viaje de estudios programado mediados de noviembre.

En ese sorteo que dio el primer premio al 79.140 resultaron agraciadas las dos familias de Bayárcal que llegaron al pueblo un año antes atraídos por una oferta municipal de vivienda y terreno de cultivo gratis, y que han protagonizado uno de los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado de esta campaña.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 22/12/2022.- Luis , propietario de la administración "?La rana de oro"? de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) posa después de conocer que ha vendido diez décimos del número 05490, primer premio de la lotería de Navidad, y otros 10 décimos de un quinto premio (el 38454). EFE/Nacho Gallego FOTO: NACHO GALLEGO EFE

En la administración ubicada en el centro comercial Río Shopping de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, también se han vendido tres series del Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que este año ha caído en el 05.490. Para la fortuna de sus clientes, esta administración de Loterías también ha repartido la suerte con una serie de uno de los quintos premios, el 88509.

Así que, en total, esta administración (que es una de las que más vende en la Comunidad) ha repartido 12 millones de euros a través del premio ‘Gordo’ y otros 60.000 euros por el quinto premio. Además, se da la circunstancias de que esta administración también repartió suerte en 2020, cuando vendió uno de los quintos premios y el tercer premio de este sorteo extraordinario de Navidad.