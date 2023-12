Delito de apropiación indebida: una mujer perdió un décimo de la Lotería de Navidad premiado con el 'Gordo' y otra intentó cobrarlo

Imagínese perder un décimo de la Lotería de Navidad y después enterarse de que ese número fue premiado con el 'Gordo'. Esto es lo que le ocurrió en el año 2014 a una mujer de Lugo. Otra mujer encontró el décimo tirado en la calle y tras comprobar el 22 de diciembre cuando se celebró el sorteo que era un número premiado, nada menos que con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 13.467, quiso ir a cobrarlo. Sin embargo, en el reverso del boleto venía escrito a lápiz un nombre: Inés. Un simple detalle que logró que esta historia terminase con final feliz.

La persona que lo encontró, borró el nombre escrito y procedió a ir a cobrar el décimo. Llegó a cobrar el importe íntegro. Sin embargo, tiempo después, el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo condenó a esta señora por un delito de apropiación indebida. La sentencia recogía que esta persona se había encontrado el décimo y había borrado la inscripción de la "legítima propietaria".

Una prueba pericial caligráfica determinó quién era la propietaria legítima del décimo premiado con el 'Gordo'

Su verdadera propietaria había interpuesto una denuncia en la que alegaba que había comprado siete décimos del mismo número en la Administración de Loterías de la Plaza de Santo Domingo para repartir entre su familia y amigos. Sin embargo, explicó que perdió uno de ellos días antes del sorteo. También contó en la denuncia que el décimo llevaba escrito el nombre de 'Inés', persona a la que iba destinada el boleto. Gracias a este simple detalle, la propietaria pudo recuperar su décimo premiado.

Para ello, tuvo que realizar una prueba pericial caligráfica en la que se determinó que la letra de "una inscripción parcialmente borrada a lápiz con el nombre de Inés" pertenecía a su propietaria de manera "categórica", tal y como recoge la sentencia.

Durante el juicio, la mujer que había cobrado previamente el dinero del 'Gordo' alegó en todo momento que ella había comprado ese décimo. Es decir, no confesó en ninguna ocasión. Sin embargo, finalmente fue acusada al pago de una multa con valor de 1.080 euros a la propietaria del décimo. Además tuvo que devolverle el importe íntegro que había cobrado del décimo premiado con el 'Gordo', 320.580 euros. Cantidad que había percibido tras Hacienda quedarse con el 20% del premio.

No es la primera vez que las autoridades insisten en que lo más importante es denunciar si se pierde o si te han robado un décimo de la Lotería de Navidad. Sobre todo si ocurre antes de la celebración del sorteo del 22 de diciembre, dado que hasta ese día no sabrás si era un décimo premiado o no. Además, tal y como hizo esta mujer que había perdido el décimo, es muy importante firmarlo con bolígrafo por detrás. De esta manera, si alguien intenta cobrarlo o aparece, podrás reclamarlo como su legítima propietaria.