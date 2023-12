Descubre el sencillo truco legal para evitar que Hacienda se quede con el 20% del premio de la Lotería de Navidad

Por todos es conocido que Hacienda se queda con el 20% del importe del premio de la Lotería de Navidad, siempre y cuando este sea superior a 40.000 euros. Concretamente, del 'Gordo' la Agencia Tributaria retiene 72.000 euros, siendo ingresados al ganador 328.000, de los 400.000 iniciales.

Sin embargo, existe una manera legal por la que se puede evitar que Hacienda se quede con ese dinero y que no todas las personas conocen. Antes de cobrar el premio, la Agencia Tributaria retiene automáticamente el 20% del dinero ganado. Por lo que, la transferencia ya se realiza sin ese porcentaje. No obstante, con esta forma, el premio puede llegar íntegro a la cuenta bancaria.

Así puede evitar que Hacienda se quede con una parte del premio final de la Lotería de Navidad

Simplemente hay que contratar un seguro de las muchas empresas que existen que se dedican a asegurar los décimos y, por tanto, los premios en caso de que toquen. Tener este seguro permitirá que el portador pueda cobrar el importe íntegro del premio. Sin embargo, este seguro tiene tres particularidades: tiene coste, se tiene que contratar un seguro para cada décimo y la contratación debe hacerse antes de que se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre.

No obstante, el importe del seguro no es alto, por lo que todo aquel que desee evitar que Hacienda se quede con el 20% del dinero, puede replantearse esta opción. Por lo general, la contratación de estos seguros tienen un coste de 3 euros por décimo. Llegados a este punto, es importante recalcar que para que Hacienda no cobre el porcentaje correspondiente, cada décimo debe tener su propio seguro contratado antes de la celebración del sorteo. Además, es importante saber que esto se puede realizar en cualquier sorteo de Lotería y de la ONCE, pues no es un seguro exclusivo para la Lotería de Navidad.

Una opción que llegadas estas fechas se puede replantear mucha gente. Pues al fin y al cabo, y aunque es difícil optar a uno de los premios grandes de la Lotería de Navidad, por la contratación de uno de estos seguros que valen alrededor de 3 euros, se puede evitar que Hacienda se quede con hasta 72.000 euros en el caso del 'Gordo'.