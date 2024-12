El único vidente que acertó El Gordo en ediciones anteriores de la Lotería de Navidad: este va a ser el décimo ganador de 2024

El 22 de diciembre de 2008, Juan Pedro Hernández, conocido como el Mago Xerax, se convirtió en tendencia después de acertar El Gordo de la Lotería de Navidad: el número 32.365. Algo sorprendente, pues predecir la cifra exacta es una posibilidad entre 100.000 décimos posibles. Un hecho que repetiría en 2009 y 2010, cuando acertaría el primer premio de cada uno de estos años. Tres predicciones acertadas, que le hacen único en la historia de España. De cara a este 2024, sus métodos son comprobados para intentar adivinar el gran premio del sorteo navideño.

Quizás su historia es una leyenda urbana, y puede que se trata solo de un ejemplo de cómo el misterio, la ilusión y la cultura de la lotería pueden dar lugar a relatos fascinantes. Se ha convertido sin lugar a dudas en un relato curioso que mezcla misterio, superstición y el deseo de creer en lo inexplicable. Puede ser un mito, similar a otros relatos, pero hay varias versiones de la historia.

Xerax era un ilusionista o un mentalista que predijo el número ganador de la lotería en varias ocasiones, pero tras acertar la tercera vez, desapareció misteriosamente. Se le atribuyen técnicas sobrenaturales, como el uso de poderes mentales o conocimientos secretos. En la primera ocasión, una semana antes del sorteo había escrito un número e introducido en una urna colgada de una grúa en los exteriores del Cabildo insular, escribió en un papel la cifra ganadora; un año más tarde, haría lo propio en un plató de Antena 3, y la última, en Televisión Canaria.

La historia de Xerax, el mago que adivinó el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad en tres ocasiones diferentes

Debemos tener en cuenta que la lotería es un juego de pura suerte, y que muchas personas, aunque buscan patrones o señales donde no los hay, da lugar a historias fantásticas. Las historias se exageran con el tiempo, y al no tener pruebas, pueden ser leyendas que no son del todo ciertas.

Con 37 años dedicados a la magia e ilusionismo, Juan Pedro Hernández sigue siendo una figura destacada en el panorama regional y nacional de la magia. Xerax participó en muchos de estos programas. Pero la historia se alarga cuando, este 2024, el mago canario había conseguido predecir el premio Gordo del sorteo del Niño, celebrado el pasado 6 de enero, y que correspondió al número 94974. O al menos, eso es lo que se cuenta. De momento, para la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre,

No es la única historia que gira en torno a alguno de estos magos y videntes. José Luis González Panizo, más conocido como 'el mentalista' Anthony Blake, participó durante la Navidad de 2002 en un programa de televisión. Adivinó el número premiado de aquel año, tras escribirlo en un papel y dejarlo en una urna, la cual estaba cerrada con un candado que solo era abierto con tres llaves.

Pero tal vez pudo ser un engaño, y de hecho, se habla del "mayor bulo de la historia de la Lotería de Navidad". El problema llegó en el momento en el que transportó el cuaderno al plató, y durante ese trayecto, no hubo ninguna vigilancia, pues pudo haber sido manipulado.