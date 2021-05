3 pasos para cambiar de banco si no cumples los requisitos de tu cuenta

No deberíamos resignarnos si nuestro banco nos aumenta las comisiones de la cuenta corriente o nos exige unos requisitos que no somos capaces de cumplir (una nómina de cierto importe o tener más de una cantidad invertida en productos del banco, por ejemplo) para no pagar gastos por la cuenta o las tarjetas.

Del mismo modo que cambiamos de compañía de teléfono cuando encontramos otra más barata, deberíamos sopesar la idea de trasladar nuestros ahorros a un banco que no nos cobre por el servicio básico.

Los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com recomiendan estar informados sobre qué ofrecen otras entidades y qué podríamos ganar al cambiar de banco. Lo más probable es que mejoren nuestras condiciones y evitemos pagar gastos que pueden alcanzar los 240 euros anuales.

1. Compara y elige una cuenta sustituta

Tener una visión general sobre lo que ofrece el mercado de cuentas bancarias es crucial para decidir si nuestro banco merece o no la pena. Teniendo en cuenta la variedad de ofertas sin comisiones y con ventajas que se comercializan, es muy posible que cambiar de banco sea la mejor elección.

Por ejemplo, existen cuentas gratuitas como la Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA, que no repercute gastos a los nuevos clientes por la cuenta o por su Tarjeta de débito Aqua sin cumplir ningún requisito de vinculación, o como la Cuenta Única de Banco Mediolanum, que solo pide domiciliar ingresos de al menos 700 euros para eliminar las comisiones de la cuenta y de la operativa básica e, incluso, de las tarjetas de crédito y débito. Otro ejemplo es ING y su Cuenta Nómina, una popular alternativa para los clientes que buscan esquivar gastos sin tener que asumir demasiada vinculación, ya que únicamente exige la domiciliación de ingresos (una nómina, pensión o prestación por desempleo de cualquier importe o bien transferencias de al menos 700 euros mensuales desde otra entidad).

2. Traslada tus ingresos y recibos

Una vez abierta la nueva cuenta, es la hora de trasladar los ingresos, los recibos y el saldo de una cuenta a otra.

Mover la nómina de banco es tan sencillo como entregar en nuestra empresa el nuevo número de cuenta en el que queremos que nos la ingresen. Por otro lado, podemos cambiar los recibos subiendo una foto (muchas apps de bancos ofrecen esta funcionalidad) o poniéndonos en contacto directamente con la empresa para informar del cambio. Trasladar el saldo entre las cuentas es tan fácil como emitir una o varias transferencias de una cuenta a otra.

Si bien es cierto que gestionar el cambio nosotros mismos puede ser el método más efectivo y rápido para cambiar de banco, no hay que olvidar que la banca española dispone de un servicio de portabilidad bancaria, explican desde HelpMyCash.com.

Este servicio, 100% gratuito, le permite al cliente despreocuparse del trámite. Simplemente, debe rellenar el formulario del servicio de traslado de cuentas y esperar a que su nueva entidad gestione el traslado dentro del plazo que ha establecido, que debe ser superior a 13 días hábiles tras la firma del formulario. Eso sí, hay que destacar que los recibos relacionados con la Agencia Tributaria o los ayuntamientos deberán ser trasladados por el cliente.

3. Cancela tu cuenta actual

Si la idea es dejar de pagar comisiones, es muy importante cerrar correctamente la cuenta bancaria. Dejarla a cero o inactiva puede resultar contraproducente, ya que podrían seguir cobrando gastos de mantenimiento.

Antes de acudir a la oficina para cancelar la cuenta o al hacerlo a distancia si el banco nos lo permite, debemos asegurarnos de no tener operaciones en curso o productos vinculados vigentes (seguros, préstamos…).

Finalmente, para asegurarnos de que la cancelación se ha ejecutado de manera correcta, los expertos recomiendan solicitar el certificado de cancelación de la cuenta. Este justificante servirá para demostrar que está totalmente cancelada, ahorrándonos posibles problemas con la entidad si nos reclamase gastos en un futuro por el producto cancelado.