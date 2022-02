Oportunidades y desafíos para la agricultura ecológica

¿Qué propone el Pacto Verde Europeo para la agricultura ecológica?

A finales de 2019, la Comisión Europea presentó una propuesta de Pacto Verde Europeo para el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. La idea era dar respuesta a la destrucción del medio ambiente y, al mismo tiempo, expresar su compromiso frente a los retos planteados por la emergencia climática. En el ámbito de la agricultura y la alimentación, el Pacto Verde Europeo prevé la necesidad de idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente que se convierta en la norma mundial de sostenibilidad. Este pacto da un protagonismo especial a la agricultura ecológica gracias a la aprobación de estrategias concretas que reintegren la naturaleza en nuestras vidas. Dos de ellas son “De la granja a la mesa” y la estrategia de “Biodiversidad”.

¿Qué es la estrategia “De la granja a la mesa” y cómo afecta a la agricultura?

La estrategia “De la granja a la mesa”, presentada en mayo de 2020 por la Comisión Europea, incluye la utilización de prácticas sostenibles como la agricultura ecológica para que el 25% de la producción agrícola sea en ecológico en 2030. Sin embargo, esa estrategia implica una serie de objetivos que van más allá de la propia agricultura ecológica, ya que van a transformar los sistemas de producción agrícolas. Entre otros objetivos que se contemplan figura reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos más peligrosos, pero también impulsar sistemas de mejora de los sistemas de producción para obtener otros beneficios, como la reducción en el uso de fertilizantes en al menos un 20% y reducir las pérdidas de nutrientes un 50%. De este modo se persigue evitar el lixiviado a los acuíferos de los excedentes nutricionales aplicados en los cultivos.

El Pacto Verde Europeo prevé la necesidad de idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente. FOTO: Certis Europe B.V. La Razón

¿Qué cambios afectan a los agricultores con producciones ecológicas a partir de este año?

El 1 de febrero entró en vigor el nuevo reglamento Europeo para la producción ecológica (reglamento UE 2018/848), que introduce cambios muy relevantes en los sistemas de producción ecológica. Una de las principales mejoras es la armonización de las normas de ecológico, que serán de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea.

Además, este paquete de medidas también será obligatorio para los agricultores de fuera de la Unión Europea cuando quieran exportar sus productos agrícolas con certificación en ecológico a Europa. A todo esto hay que añadir que la nueva normativa simplificará los procesos de certificación y permitirá a los pequeños agricultores obtener certificaciones en grupo, reduciendo los costes de la certificación, de este modo será más fácil para los agricultores transformar sus producciones convencionales al cultivo ecológico sin ser necesario, por ejemplo, que se constituyan en una cooperativa.

En definitiva, el nuevo reglamento de agricultura ecológica asegurará una competencia justa entre agricultores europeos y de terceros países con unas normas armonizadas para todos, será más fácil prevenir el fraude y se conseguirá aumentar la confianza de los consumidores.

¿Cuál es la propuesta de Certis para la agricultura ecológica?

Certis lleva muchos años desarrollando y registrando en el Ministerio de Agricultura (MAPA), nuestra gama de productos Bio-racionales de origen natural, que son efectivos para el control de plagas y enfermedades. Se necesitan más de 10 años para obtener una gama de productos registrados y tan amplia como la de Certis, que cuenta ya con más de 22 marcas de reconocido prestigio en la agricultura ecológica. Pero además del registro es necesario certificar estos productos en ecológico para que puedan ser utilizados por los agricultores en sus explotaciones. En este sentido, nuestros productos Bio-racionales pasan todos los controles necesarios para su certificación en ecológico, así que están a disposición de los agricultores para ser utilizados con todas las garantías en sus cultivos. Por lo tanto, los productos Bio-racionales de Certis son un aval de seguridad para el consumidor final de frutas y hortalizas.

¿En qué se diferencia Certis de otras compañías en agricultura ecológica?

Certis aporta soluciones completas que van más allá de la comercialización, ya que tenemos un equipo técnico que trabaja a pie de campo para apoyar a los agricultores. Y no solo en el conocimiento del uso de los productos Bio-racionales, sino también en el apoyo técnico que les damos en la elaboración de programas de control de plagas y enfermedades adaptados a cada cultivo. Esta proximidad y apoyo al agricultor se enmarca en nuestro proyecto estratégico “Growing For The Future”, cuyo objetivo final es conseguir producciones de máxima calidad, con rentabilidad para el agricultor y que garanticen la seguridad alimentaria del consumidor.

Laurence Gutiérrez Giulianotti, director de desarrollo y registro de Certis Europe B.V. en España. FOTO: Certis Europe B.V. La Razón

GROWING FOR THE FUTURE

El proyecto Growing For The Future es una apuesta de Certis con el sector productor agrícola para proporcionar soluciones fitosanitarias, adaptadas a las demandas del mercado y el consumidor. Para ello, la compañía elabora programas de producción integrada basados en la combinación de sus productos Bio-racionales –productos de origen microbiológico y natural– con los productos convencionales desarrollados en Japón. Gracias a esta combinación, la empresa logra obtener unas producciones libres de residuos y totalmente adaptadas a los requerimientos de los supermercados europeos, además de ser eficaces contra las principales plagas y enfermedades de los cultivos.

El proyecto Growing For The Future, también abarca los programas de protección de cultivos en ecológico, dando respuesta al Pacto Verde Europeo.

www.certiseurope.com