“Hoy en día, NEIN tiene un claro enfoque logístico y una atractiva rentabilidad”

Comenzando a una edad muy temprana, con apenas 24 años se inició como Administrador de Fincas, oficio que ha compatibilizado con la ocupación de importantes cargos dentro de la empresa privada del sector hasta 1991. Este fue el año que NEIN comenzó a dar sus primeros pasos siendo distinguida en 2020 como mejor empresa inmobiliaria patrimonialista de la Comunidad de Madrid. Su currículo, por tanto, es el de un profesional y trabajador que, con 60 años de cotización en la Seguridad Social, su deseo es seguir trabajando y dirigiendo NEIN.

¿Cómo está hoy el sector inmobiliario?

Existen muchos movimientos en el capital de los promotores al estar el sector en pleno proceso de consolidación. Partiendo de la base de que el sector inmobiliario es un negocio cíclico, la valoración actual de todas las inmobiliarias que cotizan en bolsa es inferior al valor real de sus activos. Aunque hay que tener en cuenta, y no nos engañemos, que el valor de cualquier cosa es el precio al que se pueda vender y te quieran dar por ella. Las empresas que no cotizan en bolsa, como es el caso de NEIN, no padecen esas fluctuaciones contables por cambios en los valores de mercado.

¿Cómo ve el futuro inmobiliario?

“La lógica”, “un moderado apalancamiento de las inmobiliarias y regulación de las hipotecas”, “más medidas oficiales para evitar la ocupación ilegal de inmuebles con unas rápidas actuaciones judiciales” o “la importancia de una gestión honrada y profesional para dar un gran giro a la política de la vivienda, abaratando precios en los alquileres y venta de pisos para los más vulnerables”, son las denuncias y recomendaciones que he venido haciendo en anteriores entrevistas. Sin embargo, no quisiera cerrar las mismas sin denunciar la burocracia. Partimos de que España es uno de los países que más cambia la legislación. Basta con leer diariamente el Boletín Oficial del Estado o la regulación oficial autonómica y municipal al efecto. Como dato curioso, en España entre 1979 y 2020, se crearon 386.850 normas y en el último año 12.250. ¿Son necesarias tantas?

Por ello, se ha montado una burocracia en todos los negocios que impiden, muchas veces, la creación de empresas y hasta la continuación de las mismas. Estas normas, al ser distintas entre los organismos oficiales que las originan, se contradicen. Voy a exponer un caso anecdótico de los que he sufrido: en un Ayuntamiento me han exigido la apertura de más ventanas en inmuebles, en otro el cierre de dichas ventanas e incluso en el mismo Ayuntamiento un año que abra ventanas y al año siguiente me obliga a cerrarlas.

En varias ocasiones he denunciado el incremento de los empleos públicos que hoy llegan a 3,47 millones, 220.000 personas más que en el año 2019 y 470.000 empleados más que a finales de 2017. En España se podría reducir el gasto público en más de un 14%, con el mismo nivel de servicios públicos, con una mayor eficiencia similar a otros países de la Unión Europea. La productividad es clave en el trabajo. Crear trabajos improductivos afecta al aumento de la deuda del país. Es muy fácil suprimir parte del paro con la creación de puestos innecesarios que no aportan riqueza sino pobreza. Y con riqueza, no se me confunda, me refiero a aportar al bienestar social, finalidad de nuestro Estado de derecho.

¿Cómo funciona actualmente su empresa?

Ciñéndome a NEIN, seguimos aplicando la lógica y el sentido común como principales estandartes. La empresa actualmente tiene un ratio de ocupación del 100% con un claro enfoque logístico y una rentabilidad atractiva, en rango de mercado. La última inversión se ha efectuado con capital propio, al terminar de construir el polígono industrial en Avda. de Ajalvir, 46 en Alcalá de Henares, el cual ya se encontraba alquilado antes de su terminación.

¿Y cómo se atisba el futuro de NEIN PG?

El año pasado firmamos la compra de un solar de 59.410 m2 en la Avda. de Ajalvir, 67 en Alcalá de Henares (Madrid) para el desarrollo urbanístico de Actuación de la Unidad de Ejecución nº 27. Con esta importante adquisición, ponemos en marcha un programa urbanizador con una edificabilidad máxima para uso industrial de 35.646 m2. Por tanto, el desarrollo urbanístico citado comprenderá la urbanización y posterior construcción de naves industriales para su alquiler. Iremos sin prisa, pero sin pausa, ya que todo cuanto ingresemos por el cobro de alquileres se destinará a las nuevas construcciones, teniendo siempre en cuenta la evolución y expectativas macroeconómicas y del propio sector.

Vemos con buenos ojos comenzar a explorar la opción de realizar contratos de llave en mano ligados a contratos de arrendamiento a largo plazo. En proyectos tan primigenios, poder realizar un producto que se adapta a lo que pueda buscar una empresa es ventajoso tanto para el promotor y propietario como para el inquilino. Creemos que estamos ante un proyecto con un gran atractivo en el mercado: mayor oferta ante la escasez de suelo industrial en el corredor del Henares dotado con unas excelentes comunicaciones, ideal para empresas logísticas o con fuerte apuesta por el e-commerce.

¿Y su futuro a nivel personal?

Quiero seguir como hasta ahora, trabajando, trabajando y trabajando con la ayuda de mis colaboradores. Los premios y reconocimientos en la vejez son un aliciente para rejuvenecer. Los profesionales que luchan muchos años son buenos, pero los que luchan toda la vida, son imprescindibles.