Campus 42 Madrid, un modelo único con el 100% de colocación

La programación es el nuevo lenguaje universal. Muchos centros formativos están adaptando sus currículos para ofrecer este tipo de contenido a sus alumnos. Otros, sin embargo, se han centrado en ofrecer únicamente este tipo de formación. Es el caso del Campus 42 de Madrid. Desde que en noviembre de 2019 recibieron a los primeros aspirantes a estudiantes, no han parado de crecer, pero no es un modelo único en el mundo. Hoy en día existen 42 campus en todo el mundo siguiendo el modelo de París, fundado en 2013 para dar solución a la falta de talento en el sector de la programación. Actualmente, la Fundación Telefónica, junto a otros partners, cuenta en España con cuatro Campus 42, en Madrid, Barcelona (www.42barcelona.com), Málaga (www.42malaga.com) y Urduliz, en Bizkaia (www.42urduliz.com).

Up to you

La metodología de 42 es rompedora y completamente única en el mundo. Se basa en una formación gamificada sin profesores, 24 horas al día 7 días a la semana, completamente gratuita y sin libros ni clases. Bajo el lema “Up to you” (a tu ritmo, a tu manera) se ha logrado un método de aprendizaje completamente colaborativo entre estudiantes. Son ellos quienes enseñan y aprenden al mismo tiempo.

Sí que existe, no obstante, una base pedagógica y un staff, cuyo único propósito es posibilitar que todo funcione, pero no son profesores. Esta base está en continuo movimiento y prácticamente se actualiza a diario. Los estudios se desarrollan mediante proyectos que los estudiantes tienen que completar. Pero son ellos mismos quienes marcan el ritmo y el nivel de exigencia, pues dichos proyectos los corrigen sus propios compañeros. En palabras de Antonella, miembro del staff, “esta forma de trabajar hace que no haya una única forma de hacer el mismo proyecto. De hecho, el mismo trabajo puede hacerse de tantas maneras como estudiantes haya en el campus, y en esas correcciones se aprende más, porque observan y aprenden un nuevo modo de hacer ese proyecto”. Los estudios abarcan un tiempo de contenido en común y otro de especialización. “De media, los estudiantes completan la parte común entre un año y un año y medio, y lo mismo para la especialización”, comenta Antonella.

El slogan Up to you se aplica al 100% en el Campus 42, que está abierto 24 horas al día los 7 días de la semana, y cuenta entre sus instalaciones con vestuarios con duchas, zonas de descanso, zonas de restauración y esparcimiento con juegos de mesa, consolas de videojuegos, etc… “Hemos visto que en estos entornos de desconexión también surgen momentos de colaboración y aportación entre estudiantes”, explica Antonella.

Pero, ¿qué es lo realmente instructivo del Campus 42? Leticia, estudiante del campus desde noviembre de 2020, cuenta que “lo realmente importante cuando te pones a programar no es conocer el lenguaje, porque lo que aprendas hoy puede quedar obsoleto mañana mismo. Lo realmente importante es la resolución de problemas por medio de la lógica y el afán de superación personal en el que entras cuando te enfrentas un problema”.

No hace falta saber, sino hacer. Y haciendo se aprende. Irene, estudiante del Campus 42 Madrid

Con lo expuesto hasta el momento, puede creerse que este campus está cerrado al ámbito de la programación, pero el método de aprendizaje y el sistema colaborativo hacen que no sea así, ni mucho menos. “El 50% de los estudiantes que empiezan sus estudios en Campus 42 no tiene ningún conocimiento de programación. Hemos tenido estudiantes que, al empezar, no sabían ni cómo se enciende un ordenador”, explica Antonella.

Proceso de admisión

Para entrar en el Campus 42 hay un único requisito: tener más de 18 años, aunque este punto está en revisión actualmente. En la página web del campus (www.42madrid.com) pueden realizarse dos test que capacitan al usuario para entrar en “la piscina”. La piscina es un periodo de formación intensivo y presencial de 26 días consecutivos, en los que los aspirantes (o piscineros) son puestos a prueba continuamente. Como se ha apuntado anteriormente, el 50% de los piscineros llega sin conocimiento alguno de programación, por lo que la colaboración entre ellos es esencial en este periodo, cosa que se potencia durante los estudios posteriores. En estos días de piscina se trabaja mucho la frustración, la gestión del tiempo y, sobre todo, la colaboración y la superación. Irene, una estudiante que hizo la piscina a principios de 2022, dice que “no hace falta saber, sino hacer. Y haciendo se aprende”. Irene se presentó a la piscina por curiosidad, junto a un amigo, y hoy es una estudiante más del Campus 42 de Madrid.

Los últimos aspirantes a estudiantes empezaron la piscina el pasado 9 de mayo FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Pasados los 26 días de piscina se determina qué piscineros son aptos para empezar los estudios en el campus. En caso negativo, pueden presentarse de nuevo a otra piscina, por última vez, pasados diez meses. Los que han resultado aptos cuentan con un año y medio para empezar sus estudios.

Actualmente hay 450 estudiantes activos en 42 Madrid y 130 aspirantes que están realizando la piscina para lograr entrar en este revolucionario campus.

100% de empleabilidad

El éxito de este modelo está avalado por los datos de empleabilidad. Cada semana acuden empresas al campus en busca de talento, y absolutamente todos los estudiantes tienen un contrato laboral al terminar su especialización. “Rara es la semana que no vienen representantes de cinco o diez empresas buscando personas para incorporar a sus equipos, y muchas contratan a más gente de la que venían buscando en un primer momento”, apunta Antonella.