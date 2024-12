3 deliciosas escapadas gastrónomicas para saborear España

En España, la gastronomía es mucho más que comida: forma parte de nuestra cultura y es la excusa perfecta para compartir buenos momentos. Es por eso que, de norte a sur, de este a oeste, tanto en el interior como en las cosas, en la península como en las islas, podemos saborear increíbles productos locales en lugares de ensueño con la certeza de que cada bocado será un recuerdo inolvidable.

Viajar con el sabor como destino

Te proponemos explorar parte de esta gastronomía patria a partir de tres completos listados elaborados por Guía Repsol: dónde comer las mejores fabadas en Asturias, pulpo en Galicia y papas “arrugás” en Canarias. Tres iconos culinarios que nos invitan a conocer un poco más de sus regiones y conectar con su cultura.

Fabada en 'Casa Adela', en Langreo. Pablo Lorenzana

Las mejores fabadas de Asturias

Decir Asturias es pensar en un paraíso natural que, además de por sus increíbles paisajes, es un lugar de peregrinación gastronómica. Uno de sus platos más emblemáticos es la fabada que resiste al paso de los años y que no puede faltar si visitamos esta preciosa comunidad.

¿Dónde comer una buena fabada?

‘Casa Gerardo’ (Prendes) es uno de los restaurantes más míticos: más de 140 años de historia y tres Soles Guía Repsol así le avalan. Podemos disfrutar de una tradicional fabada o de versiones más innovadoras.

A orillas del río de la Pola encontramos ‘ La Nueva Allandesa’ (Pola de Allande), distinguido en primavera de 2023 con un Solete Guía Repsol. Sus dueños calculan que gastan alrededor de 3.000 kilos de chorizo y otros tantos de morcilla al año para servir tanto el pote tradicional como la fabada.

Si hacemos parada en la capital, merece la pena dejarse caer por ' Pedro Martino' (Oviedo), que en la última edición de los premios se hizo con un Sol Guía Repsol y que define este plato como "un homenaje a la tradición y la abundancia".

En uno de los pueblos más bonitos y turísticos de Asturias se encuentra 'Casa Xico' (Llanes), que lleva con orgullo haber sido uno de los primeros en cultivar el principal ingrediente de este plato en el Valle de Ardisana, las verdinas.

Con distinción en Guía Repsol desde verano de 2021, ‘Casa Adela’ (Langreo) es un restaurante tradicional con especialidad en este guiso de cuchara.

Para más recomendaciones sobre dónde comer fabada en Asturias, visita el listado completo en Guía Repsol.

Pulpo con pimentón y aceite. Guía Repsol

Galicia, sinónimo de pulpo

Un poco más al oeste nos damos de bruces con otra de las regiones estrella si pensamos en comer bien y abundante. Nos referimos, por supuesto, a Galicia, donde los productos locales son una maravilla para el paladar. Destaca el pulpo, al que Guía Repsol ha dedicado una entrada que explora recetas de todo tipo de este manjar para degustar en estos 15 restaurantes de Galicia. Estas son algunas de sus recomendaciones:

‘Taberna El Ariete’ (Carnota, A Coruña) es la primera parada si hablamos de rincones donde comer bien y barato en la costa coruñesa. En su carta, además de raciones de lacón y bocatines, encontramos este producto, incluso como ingrediente de unas de sus pizzas de masa madre.

De combinar conceptos tradicionales y modernos en cocina saben mucho en 'Pulpeira de Melide' , (A Coruña), donde triunfa su pulpo a feira sobre cachelos, además de su tortilla estilo Betanzos y la tarta de queso Savel.

En Santiago de Compostela (A Coruña), podemos visitar 'O Sendeiro' , que presume de su versión del pulpo a feira laminado, que puede acompañarse de sashimi de vieira o queso San Simón a la plancha.

El clásico de 'El Oviedo' (Ribadeo, Lugo) es el pulpo, pero aquí no se come 'a feira', sino que se prepara "a la luciana", una receta italiana con tomates y aceitunas. ¡Delicioso!

A la brasa, con tipunambo y alga kombu: esta es la propuesta de 'Silabario' (Vigo, Pontevedra). En su carta también podemos encontrar pez roca con jugo de pepino o croquetas de erizo.

Y, como demostración de que el pulpo puede ser el ingrediente de creación, vamos hasta 'La Central Heladera' (Ourense), donde, efectivamente, se ofrece helado del tradicional pulpo a feira.

Papas con mojo, el plato más típico de las islas. Rocío Eslava

Papas 'arrugás', un emblema de la cocina canaria

Desde Tenerife hasta Lanzarote, las papas ‘arrugás’ (como se refieren a ellas los locales) son uno de los grandes atractivos gastronómicos de las islas. Se acompañan de diferentes mojos, a cual más exquisito. Estos son algunos de esos lugares imperdibles donde pedir una ración de este plato típico:

En ‘El Secreto de Chimiche’ (Granadilla de Abona, Tenerife) han reinventado la tradicional receta para proponer espuma de papas de color con mojo hervido, huevo y virutas de pato ahumado. Un must para foodies .

'El Campesino ' (Barolvento, La Palma), se define como un restaurante especializado en cocina canaria típica, por lo que no faltan las papas más tradicionales, que se pueden acompañar de sopa de picadillo o queso asado.

’ (Barolvento, La Palma), se define como un restaurante especializado en cocina canaria típica, por lo que no faltan las papas más tradicionales, que se pueden acompañar de sopa de picadillo o queso asado. En la zona de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria), nos espera la propuesta de ‘Amigo Camilo’: papas ‘arrugás’, gofio y vinos de la isla frente al mar.

En la isla de Lanzarote es imprescindible degustar una rica ración de este plato en ‘Bodega de Uga’ (Uga, Lanzarote), una taberna canaria típica decorada como una bodega.

Aquí puedes acceder al listado completo de recomendaciones de Guía Repsol para comer las mejores papas 'arrugás' de Canarias.

