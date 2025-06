"Alemania sigue siendo una gran oportunidad para las empresas españolas"

Recientemente Sesemann Consulting recibió el premio La Razón a la mejor asesoría internacional.

Sesemann Consulting GmbH presta servicios a empresas, autónomos y particulares de todo tipo pero especialmente a empresas con vínculos con España y otros países de la UE. Entre sus principales clientes se encuentran empresas alemanas de origen español, empresas españolas contratadas que envían trabajadores desplazados a Alemania y autónomos y particulares. El servicio de asesoría es muy amplio y cubre especialmente en las áreas de creación de empresas, contabilidad, preparación de nóminas, consultoría de gestión, inspecciones, trámites de trabajadores desplazados y auditorías. Sesemann Consulting GmbH también ofrece apoyo jurídico y fiscal apoyándose en numerosos colaboradores externos.

Con Rosa Sanz (CEO) y Daniela Acosta (Directora General) nos gustaría indagar en las posibilidades que ofrece actualmente Alemania para la expansión de empresas españolas y el tipo de apoyo que Sesemann Consulting GmbH puede ofrecer.

Alemania, desafíos y oportunidades

Los últimos años han traído importantes cambios en la situación política y económica mundial que han tenido un fuerte impacto en la principal potencia Europea, Alemania. Ante esta situación muchas voces hablan de crisis y pérdida de liderazgo en Europa. Ante todos estos hechos cabe preguntarse, ¿sigue siendo Alemania un país donde invertir? ¿continúa ofreciendo buenas oportunidades de negocio?

Rosa Sanz: La respuesta es sencilla: desde luego que sí. Alemania sigue siendo un gigante industrial. Recordemos que pese al gran avance de la economía española en los últimos años, el PIB germano es prácticamente el triple del español. Los problemas a los que se enfrenta Alemania actualmente hay que verlos también como oportunidades. Alemania necesita ahora grandes inversiones para modernizar su infraestructura obsoleta, necesita invertir ingentes recursos para recuperar el terreno perdido en tecnología y competitividad industrial y empresarial. De estas inversiones tan necesarias pueden aprovecharse las empresas extranjeras si son capaces de ofrecer los servicios y cualificación que Alemania demanda.

Hay quienes hablan de una crisis profunda en Alemania. ¿Es tan seria como algunos la describen?

Daniela Acosta: En absoluto. Los titulares enseguida hablan de recesión, crisis, pérdida de liderazgo, cierre de fábricas… pero lo cierto es que, si me permite ofrecerle algún dato más, la tasa actual de paro (abril) es del 6,3%, ha aumentado un 0,3% respecto a 2024. A esto le llaman gran crisis en Alemania. Aun así, por supuesto, hay preocupación. Las patronales alemanas vienen reclamando cambios en la política. Existe demasiada burocracia, impuestos altos –aunque no más altos que en España– y precios muy altos de la electricidad. El nuevo gobierno parece decidido a abordar estos temas y debemos ser optimistas. Ya se han anunciado rebajas importantes en el impuesto de sociedades y en el coste de la electricidad. Alemania se mantendrá como una gran potencia, líder europea y un gran mercado para hacer negocios.

¿Existen entonces buenas oportunidades para las empresas españolas para abrir mercado en Alemania?

Daniela Acosta: Desde luego. Tenga en cuenta que uno de los principales factores que limitan el crecimiento de las empresas en Alemania es la falta de mano de obra cualificada. No falta capital, no faltan proyectos y encargos, faltan trabajadores que los ejecuten. Por ello, muchas empresas alemanas buscan contratas extranjeras para colaborar con ellas. Eso sí, deben ofrecer calidad y trabajadores cualificados. Ese es uno de nuestros puntos fuertes, facilitar esta colaboración entre contratistas y contratas.

Alemania necesita inversiones que pueden aprovechar las empresas extranjeras si son capaces de ofrecer los servicios y cualificación que demanda el país Sesemann Consulting GmbH

¿Cómo ha evolucionado el tipo de empresas españolas que entran en Alemania?

Daniela Acosta: En los años que Sesemann Consulting viene ofreciendo sus servicios hemos observado una paulatina “profesionalización” de las empresas. La mayor parte de los nuevos clientes acuden a nosotros con ideas claras, tangibles y realistas.

Desde Sesemann Consulting, ¿cómo ayudan a las empresas?

Rosa Sanz: Sesemann Consulting ofrece un servicio de asesoría integral. Nos ocupamos de prácticamente todo lo que no sea la parte puramente técnica de la actividad. Con la colaboración de despachos de abogados y de asesores fiscales, apoyamos al cliente a elegir la forma jurídica, a registrar la empresa, realizar la contabilidad, nóminas, seguros, relaciones con autoridades, preparación de contratos, prevención de riesgos laborales… Nos mantenemos fieles a nuestro lema “pon tu talento y nosotros ponemos lo demás”. Con ello queremos transmitir que el cliente debe ofrecer un buen servicio o una buena idea, debe tener el know-how de su negocio, pero en todo lo demás podemos ayudarle.

Daniela Acosta: Al cliente le atienden abogados y asesores de empresas y fiscales tanto alemanes como españoles, colegiados tanto en Alemania como en España, así como otros profesionales como contables, gestores de nóminas y auditores. Somos una empresa internacional con trabajadores altamente cualificados y con un network muy potente y afianzado. Nuestra red de colaboradores es una de las claves de nuestro éxito. Disponemos por ejemplo de abogados y fiscalistas tanto en España como en Alemania con lo que abarcamos tanto el ámbito jurídico y fiscal español como el alemán

Realizamos un apoyo directo al cliente en su propio idioma coordinando a las distintas personas del equipo.

¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran las empresas españolas que quieren implantarse en Alemania?

Rosa Sanz: Muchas. Además de las que enfrenta cualquier empresa alemana, una empresa extranjera tropieza con problemas adicionales por falta de experiencia en el mercado, desconocimiento de los organismos e instituciones, barreras culturales y por supuesto el idioma. En todo ello podemos ayudarles desde el inicio. El mayor problema aparece sin embargo cuando por falta de un buen asesoramiento se plantean mal las cosas y se busca ayuda cuando ya es tarde. Muchas empresas encargan la expansión en Alemania a un jefe de proyecto que no conoce bien el mercado y se desvive para poner en marcha el negocio. Son muchos los que reconocen ver la luz cuando contactan con nosotros.

Daniela Acosta: Tenemos muchos otros clientes que no pretenden instalarse en Alemania sino trabajar desde España enviando trabajadores desplazados. Este tipo de empresas tienen también grandes dificultades para entender los requisitos para trabajar en Alemania. Nuestra asesoría se centra entonces en que cumplan con estos requisitos, de salarios mínimos, permisos de trabajo, registro en aduanas, seguros, homologación en los diferentes organismos oficiales, etc. Cada día se intensifican las inspecciones de extranjería para evitar el trabajo en negro y toda la documentación debe estar perfectamente en regla, lo que no es sencillo. Es un tema complejo pero fundamental para una empresa extranjera que quiera tener éxito en Alemania.

¿Qué diferencia a Sesemann Consulting de otras asesorías? ¿Dónde está la fórmula del éxito que la ha llevado a ganar el premio de La Razón este año 2025?

Daniela Acosta: Ofrecemos un servicio integral. Dime qué vas a hacer y te asesoramos en todo. Es un servicio que apenas existe en Alemania. Normalmente una empresa que da sus primeros pasos en Alemania debe recurrir a un abogado para la creación, a una empresa de gestión de personal para las nóminas, a un asesor fiscal para la contabilidad e impuestos, a un gestor de seguros para las pólizas, etc. Aun así hay temas que se le escapan y que al tiempo surgen como sorpresas desagradables, por ejemplo cuando al cabo de un año les recuerdan que deben pagar el seguro de accidentes que funciona de manera diferente en Alemania y nadie lo ha gestionado. Nosotros lo ofrecemos todo junto y todo en el idioma del cliente. Además, estamos directamente en Alemania, conocemos en muchos casos a los funcionarios de los organismos… No es lo mismo que trabajar con una asesoría desde el extranjero. Sesemann Consulting GmbH ya es una marca conocida en Alemania, incluso por los organismos oficiales con los que trabajamos.

Como empresa, tenemos éxito por el gran equipo altamente cualificado que tenemos. Todos en Sesemann Consulting compartimos la idea de volcarnos con los clientes, empatizamos con ellos pues sabemos bien por las dificultades que pasan.

Uno de los principales factores que limitan el crecimiento de las empresas en Alemania es la falta de mano de obra cualificada Sesemann Consulting GmbH

¿En qué sectores tienen más posibilidades las empresas españolas?

Rosa Sanz: Donde más posibilidades y presencia hay es en aquellos sectores donde las empresas alemanas no son capaces por capacidad laboral o falta de cualificación de cubrir las necesidades. Aún hoy el principal de estos sectores es el de las Telecomunicaciones. Sesemann Consulting GmbH trabaja con numerosos clientes en este sector, con gran potencial en Alemania pues a pesar del esfuerzo de inversiones realizado por el estado alemán en los últimos años, Alemania se encuentra todavía relativamente atrasada en su red de telecomunicaciones y el gobierno reconoce este retraso como un auténtico obstáculo para competir con otras potencias.

La infraestructura eléctrica también debe no tanto modernizarse como adaptarse a la nueva red, más descentralizada y con necesidad de transportar la energía eólica generada en el mar del Norte a la zona Sur alemana. La Energía solar fue la gran apuesta del anterior gobierno de Olaf Scholz y el nuevo canciller Merz la quiere seguir apoyando al haberse renunciado definitivamente a las centrales nucleares. Las inversiones aprobadas para aumentar exponencialmente la capacidad solar obligan a buscar empresas especializadas y personal cualificado que España puede ofrecer.

Más recientemente empresas de otros sectores están contactando con nosotros, varias del área de organización de ferias y eventos, recordemos que Alemania mantiene varias de las ferias más grandes del mundo, empresas de Venta online en páginas propias o Amazon que requieren sobre todo apoyo sobre el tratamiento del IVA, empresas de nuevas tecnologías digitales de BitCoin o Crowdfunding, etc. En fin, lo dicho, toda empresa con buenos profesionales y que pueda ofrecer un buen servicio o producto en Alemania puede tener éxito en Alemania.

Para terminar, ¿qué destacarían como requisitos necesarios para entrar con buen pie en el mercado alemán?

Rosa Sanz: Destacaría dos: lo más importante y primer requisito fundamental es ofrecer un buen servicio o producto competitivo. Alemania es un mercado exigente. La empresa española que quiera expandirse en él debe asegurarse que va a poder ofrecer un servicio a la altura. Aquí debo decir que en España existe demasiado miedo, cierto complejo de inferioridad, pero la realidad es que a menudo la calidad de ese servicio o producto español es mejor que la de empresas alemanas.

El segundo requisito fundamental es conocer bien qué se va a encontrar la empresa en Alemania. Por mucho que estemos en la Unión Europea, el mercado alemán es muy distinto al español. Aquí es donde es imprescindible buscar cuanto antes un buen asesoramiento. Lo ideal es hacerlo antes de iniciar cualquier inversión y desde luego antes de crear una empresa o filial en Alemania. Un buen asesoramiento desde el inicio no garantiza por supuesto el éxito de la empresa pero asegura que el proyecto no fracase por desconocimiento o por sorpresas inesperadas. Para esto está Sesemann Consulting GmbH, para asesorar durante el proceso de creación e implantación de la actividad y después para apoyar en la gestión del negocio, fiel a nuestro lema de “tú pon tu talento y nosotros nos encargamos de lo demás”.