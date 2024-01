¿Tu banco te puede subir las comisiones de tu cuenta este año?

Nadie quiere pagar comisiones y menos aún cuando nos hemos preocupado de contratar una cuenta gratuita. Sin embargo, que una cuenta no tenga comisiones de mantenimiento hoy, no significa que no pueda tenerlas mañana.

La realidad es que los bancos pueden subir las comisiones de sus cuentas. Y también pueden bajarlas. La razón es sencilla: las cuentas corrientes suelen estar sustentadas por contratos de duración indefinida y, por lo tanto, el banco tiene derecho a cambiar sus condiciones de forma unilateral. Eso sí, si el banco decide modificar las condiciones de una cuenta, debe avisar al cliente con un mínimo de dos meses de antelación, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

La única excepción es si la modificación es favorable para el cliente, en cuyo caso se puede aplicar inmediatamente, sin los dos meses de preaviso.

Por eso, para no pasar por alto estos avisos, “es importante revisar regularmente todas las comunicaciones de los bancos y fijarse, especialmente, en los mensajes que envían por el buzón de la banca online, que a veces pasan desapercibidos”, señalan en HelpMyCash.

Otro asunto es el efecto que provoca en los clientes estas subidas. Especulaciones aparte, lo cierto es que las comisiones son un tema conflictivo. De todas las reclamaciones recibidas por el Banco de España en 2022, el 10,9% fueron relativas al cobro de comisiones de mantenimiento en cuenta corriente, un incremento del 62,3% con respecto al año anterior. Y de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por HelpMycash con más de mil participantes, pagar menos comisiones es el segundo motivo más señalado para cambiar de banco.

¿Los bancos pueden subir las comisiones todo lo que quieran?

Los bancos tienen carta blanca para fijar las comisiones que quieran. Ni siquiera el Banco de España (BdE) puede limitarlas. Solo hay unas pocas comisiones que están reguladas, pero la de mantenimiento no es una de ellas.

El BdE señala que “en el caso de la comisión de mantenimiento de la cuenta no hay limitación por lo que cada entidad puede establecer la comisión que decida”.

Así que una cuenta que hoy no tiene gastos de mantenimiento, dentro de un año podría costar 10, 20 o 100 euros. Actualmente, una cuenta corriente puede costar hasta 240 euros al año.

Hay una excepción: los bancos no pueden modificar la comisión de mantenimiento de las cuentas corrientes vinculadas a préstamos o hipotecas mientras esté vigente el crédito y tiene que respetar la tarifa que aparezca en el contrato. Esto aplica únicamente si la cuenta se usa solo para atender los pagos del préstamo.

¿Cómo asegurarse una cuenta gratis?

Teniendo en cuenta que los bancos pueden modificar las condiciones de estos productos, no hay ninguna cuenta que podamos asegurar al 100% que siempre va a ser gratuita; sin embargo, hay cuentas que llevan mucho tiempo siendo gratis, por lo que dan más confianza que otras, señalan en HelpMyCash.

Un ejemplo es la Cuenta Online de BBVA, que ya tienen 1,5 millones de personas. No tiene comisiones de mantenimiento ni condiciones. Además, la tarjeta de débito es gratuita.

Banco Santander también tiene una cuenta corriente sin comisiones, que lleva tiempo siendo gratuita. No tiene gastos de mantenimiento, no hace falta domiciliar una nómina para contratarla y la tarjeta de débito también es gratuita.

Otra cuenta que también lleva mucho tiempo siendo gratis es la Cuenta Online de Banco Sabadell, que, como las anteriores, tampoco tiene requisitos y no cobra por las tarjetas, ni de débito ni de crédito. Además, remunera los ahorros hasta 20.000 euros al 3% TAE (los primeros tres meses al 6% TIN y luego al 2%).

Las tres cuentas anteriores son solo para nuevos clientes y no tienen permanencia. Por lo que si en algún momento sus condiciones dejan de ser interesantes, se pueden cerrar.