Banco Sabadell, referente europeo en banca privada: cuatro premios internacionales avalan su modelo centrado en el cliente

Banco Sabadell se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la banca privada en Europa. Así lo confirman los cuatro galardones obtenidos en los Global Private Banking Innovation Awards 2025, que premian a los bancos privados, oficinas familiares y gestores de patrimonio que, a nivel mundial, destacan por su excelencia en asesoría y soluciones a medida, así como en el compromiso de sus profesionales en el servicio al cliente.

En esta edición, celebrada en Singapur, Banco Sabadell ha sido reconocido como Best Private Bank for Multi-Asset Products, Best Discretionary & Advisory Service Offering – Overall y Outstanding Client Experience in Wealth Management – Overall. Además, Xavier Blanquet, subdirector general de Banco Sabadell y director de Negocio de Sabadell Urquijo Banca Privada, recibió el premio a Private Banker of the Year – Europe.

Modelo de banca privada que marca la diferencia

Estos galardones destacan el papel de la entidad financiera como impulsora del crecimiento y transformación del negocio, así como en su apuesta por un asesoramiento de alto valor añadido a través de la figura de Blanquet. Además, reconocen su estrategia diseñada para maximizar la rentabilidad y ofrecer soluciones adaptadas a los objetivos y el perfil de cada cliente, su oferta global de servicios discrecionales y de asesoramiento y su mejora continua del servicio y transformación digital.

El acompañamiento cercano, que es sin duda una de las señas de identidad de la Banco Sabadell desde sus inicios, se ha consolidado como uno de los factores clave de fidelización en la banca privada. Prueba de ello son los niveles récord de satisfacción registrados en 2025: un Net Promoter Score (el índice de recomendación de sus clientes) del 45%, siete puntos por encima del año anterior, y una valoración media del servicio de 9,3 sobre 10, con un 81,4% de los clientes otorgando un 9 o un 10 en su puntuación global.

Una visión a futuro con el cliente en el centro

Estos reconocimientos llegan en un momento especialmente relevante para la entidad financiera, que cerró el mes de abril con más de 66.000 millones de euros en volumen de negocio en banca privada, lo que supone un crecimiento del 33% desde el despliegue de su nuevo modelo hace dos años. La unidad especializada, Sabadell Urquijo Banca Privada, ha incrementado su base de clientes un 40%: son ya 130.000 clientes que confían en su gestión. Xavier Blanquet ha destacado que este éxito se debe a una profunda transformación que ha sabido conservar la esencia del banco: “Tras estos años de fuerte crecimiento, tanto en número de clientes como en volumen de negocio, nuestro foco continúa estando en la mejora continua de todos y cada uno de los aspectos que conforman la propuesta de valor. La satisfacción de los clientes y sus recomendaciones son las que nos harán crecer”, señaló.

Un liderazgo que trasciende los premios

La estrategia de banca privada de Banco Sabadell se fundamenta, principalmente, en la personalización del servicio, una propuesta de productos innovadores y la coordinación entre las distintas redes bancarias (banca comercial, empresas y banca privada). Esta integración permite identificar oportunidades únicas y ofrecer un servicio adaptado a cada perfil. Esta propuesta se enriquece con la estrecha colaboración que la entidad mantiene con partners como Amundi y Zurich, ya que esto les permite ofrecer productos multiactivo, carteras asesoradas, soluciones de ahorro asegurado, estructurados y activos alternativos a sus clientes, tanto particulares como institucionales.

Con un crecimiento sostenido, una oferta reconocida internacionalmente y un equipo centrado en la excelencia, Banco Sabadell consolida su posición como actor clave en el panorama europeo de la banca privada. Y lo hace sin perder de vista lo esencial: la confianza y la satisfacción del cliente, que siguen siendo el motor que impulsa su propuesta de valor.