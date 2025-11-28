A la búsqueda de la cesta de Navidad perfecta

Se acercan días de festejos y regalos y, por supuesto, de villancicos, decoración y las tradicionales cestas de Navidad. Tanto si son un detalle personal como un regalo de empresa, elegir la mejor es siempre un acierto.

Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar?

¿Cómo acertar con una cesta navideña?

Para poder tener la certeza de que estamos escogiendo nuestro regalo con buen criterio, podemos fijarnos en algunas características.

Que sea hecha por profesionales artesanos

Saber que detrás de la selección y la presentación se encuentran profesionales es una forma de garantizarnos el rigor y la calidad de los productos.

Que sea sostenible

En un mundo cada vez más preocupado por el medioambiente, es fundamental buscar opciones que sean más respetuosas con el entorno. Por ejemplo, en Cestas Marti se esfuerzan en adoptar procesos productivos que sean respetuosos con el medioambiente y, gracias a su sistema integral de recuperación de embalajes, cada año reciclan más de 100 toneladas de cartón, el equivalente al consumo anual de 700 personas.

Que estén comprometidos con la sociedad

Hoy en día, las empresas tienen que demostrar su compromiso social de modo que todo el mundo pueda, por ejemplo, disfrutar de la oferta de su catálogo. Marti pone a disposición de sus clientes varias cestas con productos elaborados por empresas de orientación social, ecológicos, veganos y para restricciones alimentarias.

Que sean productos de proximidad

Nada de productos que vienen al otro lado del mundo, con la huella de carbono que eso conlleva. Gracias a sus almacenes estratégicamente situados en Madrid, Barcelona y Valencia, en diciembre su flota de 100 vehículos llegará a tiempo a cualquier pedido en la península.

Las mejores cestas de esta Navidad

Marti selecciona cuidadosamente los mejores productos de cada categoría, con marcas de prestigio que elevarán el valor de nuestro regalo.

Además, la presentación, el cuidado y el mimo a los detalles no dejarán indiferente ni siquiera a los paladares más exigentes.

Una opción artesanal

Esta preciosa cesta viene colocada en un macetero muy especial, con los siguientes artículos:

1 Champagne Francés MOËT & CHANDON - Brut Imperial

1 Tableta Turrón Artesano Agramunt VICENS Blando - 200 g

1 Tableta Turrón Artesano Agramunt VICENS Yema Tostada - 200 g

1 Estuche Flores de Naranja AMATLLER selección 'Únicos'

1 Estuche de Delicias de Almendra recubiertas de Chocolate Catanias CUDIÉ - 60 g

1 Estuche Mini Hojaldrines 1880 - 100 g

Un pequeño-gran detalle

Para los que desean tener un pequeño gesto, sin sacrificar en lo bello de regalar, este lote es perfecto, ya que viene con:

1 Estuche de bombones ‘Creations’ de Nestlé -186 g

1 Cava CODORNÍU NON PLUS ULTRA Reserva Organic Brut - Ecológico

Una bandeja muy completa

Para los más golosos, esta selección navideña será la opción perfecta, gracias a:

1 Barra Turrón Artesano de Jijona COLOMA GARCÍA - 200 g

1 Barra Turrón Artesano de Alicante COLOMA GARCÍA - 200 g

1 Lata Selección de Mantecados y Polvorones LA ESTEPEÑA - 320 g

1 Lata Galletas Danesas Premium TIVOLI Chocolate con Arándanos - 150 g

1 Estuche de Delicias de Almendra recubiertas de Chocolate Catanias CUDIÉ - 60 g

1 Estuche Perrunillas LA CONFITERA - 120 g

1 Estuche de Galletas de Mantequilla LES SABLÉS de LA MÉRE POULARD

1 Estuche Rocas de Chocolate Negro y Almendra BLANXART - 100 g

Una cesta con dos pisos

Esta cesta colosal es de las más completas del mercado.

1 Jamón Ibérico de Cebo JULIÁN DEL ÁGUILA - Peso aprox. 7,5 Kg.

2 b. Cava JUVÉ & CAMPS Reserva de la Familia - Brut Nature Gran Reserva - Ecológico

2 Cava PARXET MARÍA CABANÉ - Brut Gran Reserva

2 Vino Rioja MARQUÉS DE MURRIETA tinto - Reserva

2 Vino Ribera del Duero TARSUS tinto Reserva

2 Vino blanco de Rueda MARQUÉS DE RISCAL Verdejo - 100 % Organic

1 Whisky Escocés de Malta GLENLIVET - The Founder ́s Reserve

1 Ginebra Inglesa THE BOTANICAL ́S Premium London Dry Gin

1 Vermut NORDÉS Rojo - 1 l.

1 Estuche Turrón VICENS EXCELLENCE Blando de Almendra - 300 g.

1 Estuche Turrón VICENS EXCELLENCE Soufflé Duro Crujiente de Almendra - 200 g.

1 Estuche Turrón VICENS EXCELLENCE Yema Tostada - 300 g.

1 Estuche Turrón Chocolate con Almendras ANTIU XIXONA ETIQUETA NEGRA - 150 g.

1 Estuche Turrón Trufado de Chocolate con Flor de Sal VIRGINIAS - 150 g.

1 Lata Barquillos Classic RIFACLI - 46 unidades

1 Estuche de Bombones LINDT 'Dulces Deseos' - 143 g.

1 Estuche de Delicias de Almendra recubiertas de Chocolate Catanias CUDIÉ - 60 g.

1 Estuche Rocas de Chocolate Negro y Almendra BLANXART - 100 g.

1 Estuche Surtido Tradicional de Navidad (I.G.P. Mantecados de Estepa) GAMITO - 300 g. 1 Estuche Mini Hojaldrines 1880 - 100 g.

1 Estuche de Galletas de Mantequilla LES SABLÉS de LA MÉRE POULARD

1 Frasco Espárragos D.O. Navarra LA CATEDRAL 9/12 - Fmto M-580

1 Frasco Habitas Fritas en Aceite de Oliva BAIGORRI Selección - 225 g.

1 Frasco Pepinillos con salsa Teriyaki - RIOVERDE - 245 g.

1 Lata Ventresca Atún al Curry en Aceite de Oliva Virgen Extra REAL CONSERVERA ESPAÑOLA

1 Frasco de Lomos de Bonito del Cantábrico en Aceite de Oliva HIJOS DE JOSÉ SERRATS - 227 g.

1 Frasco Pimiento del Piquillo Entero Extra BAIGORRI - 290 g.

1 Estuche Almendra Tostada y Salada TORRA - 125 g.

1 Frasco Paté de Olivada GOURMET CAZORLA - 110 g.

1 Frasco de Alcachofa a la Parrilla CYNARA - 212 ml.

1 Pack Maridaje Foie compuesto por: 1 Bloc Foie Gras de Pato LEOPAUL 120 g. y 1 Confitura de Cebolla ES IMPERFECT - 30 g.

1 Aceite Oliva Virgen Extra Picual y Arbequina MARQUÉS DE GRIÑÓN - 500 ml 1 Estuche Sal en escamas MALDON - 125 g.

1 Pieza Chorizo Cular Ibérico de Bellota IZQUIERDO - Peso aprox. 900 g.

1 Pieza Salchichón Artesano LA RESERVA DE CAULA - Peso aprox. 500 g.

1 Pieza Caña de Lomo SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL - 100 % Ibérico de Bellota - Peso aprox. 200- 250 g.

1 Queso Curado Leche Cruda de Oveja HACIENDA ZORITA - Medalla Oro WORLD CHEESE AWARDS 2012-2015 - Peso aprox. 900 g.

Una caja de lo más tradicional

Una caja tradicional. Cestas Marti

En esta caja, lo ibérico tiene un protagonismo indiscutible:

Paleta SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL - 100% Ibérica de Bellota - Peso aprox. 5 Kg.

2 Cava JUVÉ & CAMPS ESSENTIAL Púrpura Brut Reserva - Ecológico

2 Vino Rioja MARQUÉS DE MURRIETA 50 cl. tinto - Reserva

1 Estuche Porciones Turrón Jijona y Alicante 1880 - 125 g.

1 Chocolate negro 75 % BLANXART - Vegano - 75 g.

1 Estuche Pipas Caramelizadas TORRA - 125 g.

1 Pack Maridaje Foie compuesto por: 1 Bloc Foie Gras de Pato Francés LÉOPAUL - 80 g. y 1 Confitura de Cebolla ES IMPERFECT - 30 g.

1 b. Aceite de Oliva Arbequina Virgen Extra ORO DEL CAMPO - 500 ml.

1 Pieza Chorizo Ibérico Bellota de Salamanca IZQUIERDO - Peso aprox. 250 g.

1 Pieza Salchichón Ibérico Bellota de Salamanca IZQUIERDO - Peso aprox. 250 g.

1 Pieza Caña de Lomo SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL - 100 % Ibérico de Bellota - Peso aprox. 200- 250 g.

1 Queso Curado GARCÍA FILLOY Reserva Especial - Peso aprox. 300 g. 1 Relación de contenido y garantía de calidad

Un catálogo de calidad

En Cestas Marti, historia y sabor se combinan en los más de 60 años que llevan siendo todo un referente de este tipo de lotes, con la oferta más variada que suma más de 250 opciones disponibles.

Siempre con los mismos estándares de calidad y de prestigio, esta empresa española se reinventa con una gran creatividad que no hace sino elevar la presentación de los manjares a un nivel mayor de personalización.