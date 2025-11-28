La TDT cambiará en 2026: llega un nuevo canal y otro desaparecerá para siempre

Cada año, la parrilla de la TDT (televisión digital terrestre) se va actualizando con constantes cambios de frecuencias y licencias que provocan que unos canales lleguen y otros se vayan y que tengamos que resintonizar nuestros televisores cada cierto tiempo.

Así, si a principios de 2025 tuvimos que decirle adiós al mítico canal infantil Disney Channel para que empezara a emitir en su frecuencia el nuevo canal 'Squirrel', ahora acabamos de saber que en 2026 llegará un nuevo canal de Squirrel Media a la parrilla de la TDT. La parte mala de todo esto es que provocará que desaparezca para siempre un conocido canal que probablemente veas de vez en cuando.

Paramount Network dejará de emitir el próximo 31 de diciembre de 2025

Como nos confirman desde el medio ADSLZone, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado recientemente que Squirrel Media estrenará su segunda canal en la TDT el próximo 1 de enero de 2026.

Actualmente, Squirrel Media tiene un canal llamado 'Squirrel' que emite más de 10 películas cada día y a partir del año que viene también contará con un segundo canal en la TDT que ocupará la frecuencia de Paramount Network, un conocido canal centrado en ofrecer películas y series de todos los tiempos que dejará de emitir el próximo 31 de diciembre de 2025.

Respecto a este nuevo canal de Squirrel Media, el informe de la CNMV revela que la programación del mismo ofrecerá mayormente ficción:

Supondrá una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos.

Asimismo, Squirrel Media ha asegurado que los contenidos de este nuevo canal serán seleccionados "cuidadosamente", para garantizar que estos tengan "diversidad, calidad y el máximo atractivo" para los espectadores españoles de la TDT.

Teniendo en cuenta que va a ocupar el hueco que dejará Paramount Network, lo más probable es que este nuevo canal de Squirrel ofrezca largometrajes de distintos géneros como drama, comedia, acción, thriller, animación, westerns, terror o cine clásico.