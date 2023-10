Cien años celebrando historias desde Paterna

Todo empezó cuando Carlos Hofmann huyó de Alemania a Valencia. Una vez aquí, abrió un taller donde producía libros litúrgicos y libros de fotografía tradicional, hechos artesanalmente. Más tarde empezó con la venta de marcos de fotos y a fabricar álbumes digitales, llegando así a ser líder en el mercado. Hoy en día, la fábrica Hofmann sigue en Valencia, concretamente en Paterna, donde se continúan fabricando los álbumes de fotos y muchos más productos, con las tecnologías más avanzadas en innovación y personalización.

100 años creando historias

La misión de Hofmann, es transformar los momentos más especiales y significativos de las personas en recuerdos emocionantes, personalizados y únicos. ¡Hay tantos formatos para elegir! Lo importante es poder plasmar todas las emociones que evocan esos momentos, en un diseño personalizado, al que acudir siempre que se quiera.

Todo esto no sería posible sin el gran equipo que conforma Hofmann. Las personas que trabajan en el diseño de cada producto, las que se encargan de la App, las que están en la fábrica produciendo con mimo cada producto; revisando la calidad y los acabados, pendientes de cada detalle, de los envíos y de empaquetar cada recuerdo como si fuese suyo. Tampoco nos olvidamos del personal de RRHH, que abraza todos los procesos y las personas de Hofmann, para que cada uno de los departamentos estén totalmente alineados.

Hofmann nos abre las puertas para celebrar su centenario y conocer un poco más de cerca, quién hay detrás de cada uno de sus productos y recuerdos. Cien años dan para contar muchas historias, y qué mejor que momento para conocer a Carlos, la persona que más tiempo lleva creando historias en Hofmann:

Celebrando la obtención del Premio Multinacional del Año Líder en Impresión de Fotografía Digital Hofmann

Hola Carlos, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria en Hofmann?

¡Claro! Bueno, por aquel entonces tenía 17 años y trabajaba de mecánico de automóviles, el centro de trabajo cerró y me quedé en situación de desempleo. La oficina de empleo me informó que esta empresa buscaba a un chico para recados y me presenté, pasé la prueba y me contrataron como ordenanza. Posteriormente, aumentó el volumen de trabajo y por las tardes apoyaba al personal de oficinas en tareas administrativas, hasta que me asignaron la contabilidad de proveedores. Conforme fui creciendo profesionalmente fueron aumentando mis responsabilidades, hasta quedar como responsable del departamento de personal. Junto con la gerencia, soy responsable también de la política laboral de la empresa.

¿Y cuál es tu producto Hofmann favorito? ¿Por qué?

Mi producto favorito es el Libro de fotos, por ser el descendiente directo del álbum tradicional de la compañía.

Y aunque Carlos lo tenga tan claro, Hofmann ofrece muchos productos donde elegir, por lo que no siempre es fácil decidirse. Actualmente, los productos más valorados por los clientes son los siguientes:

- Álbum de fotos: crear un álbum totalmente personalizable, desde la portada hasta la espina del álbum, con la mejor calidad. ¿Qué más? Se puede elegir el formato, el tipo de portada, la calidad de impresión, ¡y mucho más!

- Libro de fotos: hoja tras hoja, recuerdo tras recuerdo, cada página cuenta parte de la historia que se elige. ¿Apaisado, Vertical, Maxi, con Ventana...? ¡Hay un montón de formatos para un acabado ideal!

- Calendarios: personalizables, para poder escoger el tamaño que más se adapte a cada necesidad. Es tan sencillo como seleccionar las fotografías y las fechas más importantes y añadir al calendario tus textos más especiales. ¡Perfectos para regalar en estas fechas!

Productos personalizables para crear recuerdos únicos Hofmann

Hofmann crea productos personalizables para decorar con esos momentos, el día a día, el hogar, los desayunos… Al abrir, mirar y tocar un álbum digital Hofmann, se vuelven a sentir las sensaciones del último verano, de la boda más especial o el cumpleaños de un ser querido. Recordar anécdotas con un calendario, enmarcar un paisaje con un lienzo o imprimir las fotos más divertidas en un set imanes para la nevera. En definitiva, la misión de Hofmann es poder seguir celebrando y regalando recuerdos únicos, creados con cariño y calidad. Porque contigo, ¡100 años son una fiesta! Por 100 años más.

