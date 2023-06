Cómo conseguir una hipoteca con pocos ahorros mientras no llega el aval del Gobierno

Hace poco más de un mes, en plena precampaña para las elecciones municipales, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el lanzamiento de un aval estatal para hipotecas solicitadas por jóvenes y familias con hijos. Con esta medida, el Ejecutivo pretende garantizar el 20% del préstamo, lo que permitirá a estos colectivos financiar hasta el 100% de la compra de la vivienda. Cabe recordar que los bancos suelen cubrir un máximo del 80% de la adquisición y piden tener ahorrada una entrada del 20% restante más los gastos asociados a la operación.

Este aval, sin embargo, todavía no se puede solicitar, pues el Gobierno y el ICO tienen que terminar de perfilar sus condiciones. Ahora bien, eso no significa que las personas con pocos ahorros no puedan conseguir una hipoteca sin aportar esa entrada del 20% o con una aportación inferior. Según el comparador financiero HelpMyCash.com, existen diversas maneras de convencer a un banco para que financie más del 80% de la compra de una vivienda, siempre que el cliente disfrute de una situación económica y laboral estable.

Avales de las comunidades autónomas

En ciertas comunidades autónomas españolas, por ejemplo, los jóvenes pueden pedir un aval público a su administración regional que cubra una parte de la hipoteca y permita solicitar al banco una financiación superior al 80% de la compra de la vivienda. Según HelpMyCash, las comunidades que ofrecen estas ayudas son las Islas Baleares (aval del 20%), Galicia (20%), la Comunidad de Madrid (15%) y la Región de Murcia (20%). Además, Andalucía, Aragón y Castilla y León han anunciado medidas parecidas que entrarán en vigor en los próximos meses.

Eso sí, para poder solicitar estos avales es necesario tener 35 años o menos en la mayoría de los casos, así como comprar una vivienda cuyo precio no exceda el límite máximo establecido por cada región. Por ello, desde el comparador financiero aconsejan consultar las condiciones de la ayuda (la información puede encontrarse en la página web de cada comunidad) antes de pedir la hipoteca al banco.

Negociar directamente con la banca

En caso de no residir en las comunidades autónomas que ofrecen estos avales públicos, o de no cumplir los requisitos para solicitarlos, también se puede negociar directamente con los bancos para que concedan una hipoteca que financie más del 80% de la compra. Aunque la mayoría de las entidades prefieren no superar ese límite, algunas sí pueden hacerlo si el cliente tiene un buen perfil, es decir, si su salario es relativamente elevado y disfruta de una situación laboral estable.

Dar con esas entidades, sin embargo, puede ser complicado, ya que no anuncian públicamente que están dispuestas a conceder hipotecas a solicitantes con pocos ahorros. Por ello, contratar a un bróker hipotecario puede ser una buena opción: estos intermediarios saben qué bancos se muestran más abiertos a financiar un mayor porcentaje de la compra y pueden negociar con ellos para conseguir una oferta que convenga al cliente.

Comprar un piso de banco

Para terminar, si el cliente no tiene ganas de negociar con los bancos, existe una alternativa que permite obtener una hipoteca de más del 80% fácilmente: comprar un inmueble que pertenezca a una entidad financiera. La banca quiere deshacerse de las viviendas embargadas que tiene en stock, por lo que suele prestar hasta el 90% o el 100% de su precio a aquellas personas dispuestas a adquirirlas.

Si se compra un piso o casa de Bankinter, por ejemplo, este banco puede conceder una hipoteca que cubra hasta el 100% del precio de la vivienda. Y si se quiere adquirir un inmueble que pertenezca a Banco Santander, esta entidad está dispuesta a financiar un máximo del 90% de la operación.

Desde HelpMyCash, eso sí, advierten que algunas de estas viviendas llevan vacías mucho tiempo, así que pueden estar dañadas o, incluso, okupadas. Por este motivo, sus analistas recomiendan visitar varias veces el inmueble que se pretenda adquirir para asegurarse de que es habitable y revisar concienzudamente su estado.