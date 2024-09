Cómo frenar la epidemia de infecciones de transmisión sexual en mujeres en España

España no es la excepción, y si nos enfocamos en los casos detectados en mujeres, descubrimos cifras alarmantes como estas que revela el Informe 2022 sobre la Vigilancia Epidemiológica de las ITS en España, realizado por el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III.

Si hablamos de gonorrea, en España se dieron 12 nuevos casos en mujeres cada día. En 2022, 4.659 mujeres contrajeron una infección gonocócica, una cifra 470% superior a los 991 casos que se registraron en 2016. En el caso de la clamidiasis, más de 35 mujeres fueron diagnosticadas cada día, y los 12.792 casos de infección por Chlamydia trachomatis registrados en 2022 triplican los 3.797 casos detectados en 2016 (+337%). En cuanto a la sífilis, dos mujeres dan positivo cada 24 horas, lo que supone un repunte del 360% entre los 246 casos de 2016 y los 886 registrados en 2022.

“Es un problema de gran magnitud, un problema de salud pública, porque es una patología que muchas veces cursa de forma totalmente asintomática, aunque eso no quiere decir que no se transmita y que no se adquiera”, explica la Dra. Mar Vera García, quien preside el Grupo de Estudio de ITS de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC.

Dra. Mar Vera García, Presidenta Grupo de Estudio de ITS de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC Hologic

El problema del déficit en prevención de ITS en mujeres

Un estudio global publicado este año revela que, a pesar de las proporciones epidémicas que alcanzan los casos de ITS en mujeres registrados por el Centro Nacional de Epidemiología y el Instituto de Salud Carlos III, España presenta un déficit en medidas de prevención en comparación con otras regiones del mundo. De acuerdo con los datos más recientes del Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic, solo un 5% de las mujeres encuestadas en España se sometió a pruebas de ITS en los 12 meses anteriores, un porcentaje significativamente inferior a la media de 8% de los países de la Unión Europea (UE) y a la media mundial de 10%.

Esta es solo una de las conclusiones de este sondeo global realizado por Hologic a través de la herramienta World Poll del instituto Gallup, una que, sin embargo, dio pie a la organización de un encuentro informativo con expertas en ITS en el centro CaixaForum de Madrid la primavera de 2024. En él, las expertas invitadas reflexionaron sobre las causas de este bajo nivel de detección, el cual contribuye al aumento exponencial de casos de ITS en el país.

La voz de expertas: concienciación, autocuidado y enfoque multidisciplinar

Allí, la Dra. Mar Vera García compartió panel con la Dra. Blanca Fernández-Capel, quien es directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ambas compartieron con los asistentes sus recomendaciones para que, juntas, las mujeres y las administraciones públicas colaboren para contener los contagios de infecciones de transmisión sexual.

“Lo primero es la concienciación de la sociedad de que hay situaciones que se pueden provocar en determinados aspectos, e informarse: la formación de los ciudadanos, la formación de las personas que acceden a poder contraer este tipo de enfermedades”, advirtió la Dra. Blanca Fernández-Capel.

La Dra. Vera García añadió que es necesario “un manejo clínico adecuado durante el diagnóstico, la prevención y el tratamiento, la historia clínica, los síntomas y la importancia de la anamnesis sexual: preguntar por las prácticas sexuales a nuestros pacientes, una exploración física para detectar signos y síntomas compatibles con estas ITS y un diagnóstico de confirmación acompañado de pruebas complementarias".

La Dra. Fernández-Capel insistió en que “en primer lugar, se ha de reforzar el diagnóstico, que el diagnóstico sea precoz, ¿y dónde? Pues en un punto clave en la puerta de entrada de las ITS que es en la Atención Primaria […] Estamos formando a nuestros profesionales para que perciban, indaguen la situación personal de cualquiera que se dirija a ellos con sospechas y sin sospechas”.

Dra. Blanca Fernández-Capel, Directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hologic

La importancia de las estrategias de cribado en ITS

España destaca entre otros países de su entorno por el relativo avance y éxito que están teniendo los programas de cribado poblacional para la detección temprana del cáncer de mama y el cáncer colorrectal, entre otras patologías. Al acelerar la detección de casos en los primeros estadios de estas enfermedades, los cribados facilitan el acceso oportuno de las pacientes a tratamientos más seguros y eficaces que mejoran su calidad y sus expectativas de vida. Entonces, ¿por qué no utilizar esta misma herramienta de probada eficacia para atajar el problema creciente de las infecciones de transmisión sexual?

Las expertas participantes en el encuentro hicieron un llamado a la acción a las autoridades sanitarias con el fin de implementar políticas públicas que faciliten el acceso de la población a estas estrategias de cribado. Sus recomendaciones incluyen: Estrechar la coordinación de los sistemas de salud de las Comunidades Autónomas para garantizar una respuesta efectiva y accesible; integrar la perspectiva de género y centrar la atención de la salud sexual en el individuo, considerando las necesidades específicas de las mujeres; y fomentar el cribado poblacional de ITS incrementando la concienciación de la población y la realización de pruebas rutinarias.

Respecto de los cribados poblacionales, es decir, aquellos que se dirigen a personas pertenecientes a una franja de edad y sexo que no presentan síntomas, la Dra. Vera García aconsejó plantear desde un inicio los programas de cribado en ITS aprovechando las experiencias y mejores prácticas nacionales e internacionales.

“Sobre todo, ¿a quién deberíamos realizar estos cribados? Las diferentes sociedades científicas, como por ejemplo los CDC de Estados Unidos, están remarcando que debemos enfocarnos en los diferentes colectivos, particularmente las mujeres. También insisten, en las últimas actualizaciones de 2021 y 2023, en la necesidad de ofrecer estas pruebas de detección a mujeres jóvenes, incluso por debajo de los 25 años”, explicó.

La Dra. Vera García no pasó por alto hacer una serie de recomendaciones de autocuidado a las mujeres, particularmente aquellas menores de 25 años. Su mensaje, “en positivo”, es que la salud sexual es una faceta más de la salud, y que por ello cada mujer debería hacer consultas programadas en los centros asistenciales e informarse desde el momento en que inicia las relaciones sexuales.

Para frenar la epidemia, las expertas recomiendan implementar programas de cribado entre mujeres menores de 25 años

El desafío de mejorar la salud de las mujeres en España

La crisis de la COVID-19 ha dejado una marca profunda en la salud global. Sin embargo, a medida que el mundo comienza a recuperarse, surge un desafío aún mayor: la necesidad apremiante de elevar el bienestar integral de las mujeres en todos los países del mundo. Y esto incluye a España.

El Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic, en su última edición, clasifica a los países según cinco dimensiones clave: Atención preventiva, Percepciones sobre salud y seguridad, Bienestar individual, Salud emocional y Necesidades básicas.

España obtuvo una puntuación total de 58 sobre 100, situándose por encima del promedio del G20 y mundial; no obstante, se encuentra por debajo del promedio existente en la Unión Europea.

El estudio arroja muchas otras conclusiones que ilustran el camino a seguir para mejorar la salud de las mujeres en España. En Atención preventiva, con 17 puntos, España se situó por debajo de otros países de la UE, cuya media fue de 25. En Percepciones sobre salud y seguridad, la satisfacción con la calidad de la asistencia sanitaria ha disminuido en España desde 2020. El porcentaje de mujeres satisfechas con la disponibilidad de asistencia sanitaria de calidad (65%) es inferior a la media de la UE y del resto del mundo (68%). En cuanto a salud emocional, la situación empeora, ya que una de cada cinco mujeres informó haber sentido emociones negativas el día anterior. La tasa de emociones negativas es superior a la media mundial y a la que se experimenta en toda la UE. En bienestar individual, alrededor de tres de cada diez mujeres españolas han experimentado dolor en el

último día, cifra comparable a la media de la UE, mientras que en necesidades básicas, España supera la media de la UE y la media mundial en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación y vivienda de las mujeres. Una de cada seis mujeres en España tuvo dificultades para costear la comida o la vivienda en 2022.

Descubriendo la realidad: Un análisis minucioso

En la presentación del Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic, Emilio Hernández, responsable del Acceso al Mercado de Hologic Iberia, dio a conocer los resultados del estudio a nivel mundial.

“Estos datos reflejan el estado de la salud de la mujer en España y nos ayudarán a decidir en qué acciones y en qué programas hay que tener más foco para mejorar la prevención, para mejorar en detección precoz y calidad de vida de la mujer”, observó.

Hologic: comprometidos con la salud de la mujer

Hologic Inc., una empresa líder en tecnología médica, continúa impulsando avances significativos en la detección y tratamiento de enfermedades que afectan a las mujeres. A través del Índice Global de Salud de la Mujer de Hologic, la empresa busca proporcionar datos respaldados por la ciencia para mejorar el bienestar de las mujeres a nivel global.