Cómo tener tu fondo de emergencia siempre disponible… y cobrando intereses: 5 cuentas remuneradas clave

Construir un fondo de emergencia es uno de los pilares de cualquier buena planificación financiera: ese colchón que te permite respirar si te quedas sin trabajo, se avería el coche o surge un gasto imprevisto. Lo habitual es reservar entre tres y seis meses de gastos fijos y mantenerlos a mano. Pero una vez ahorrado, surge la duda: ¿dónde lo guardo para que esté seguro… y no pierda valor?

Durante años, la respuesta fue poco inspiradora: dejar el dinero en una cuenta corriente sin remuneración, protegido, pero viendo cómo la inflación le merma poder adquisitivo mes a mes. “Hoy, sin embargo, el escenario ha cambiado. Los bancos y, sobre todo, las nuevas fintech han puesto sobre la mesa cuentas remuneradas que pagan intereses desde el primer euro y permiten disponer del dinero en cualquier momento”, señalan desde el comparador financiero HelpMyCash.

Desde HelpMyCash explican que “el cliente busca ahorrar a la vez que conservar y, para eso, la clave es que el fondo de emergencia esté siempre disponible, pero sin estancarse”. Esa relación entre seguridad y rendimiento explica por qué estas cuentas se han convertido en una herramienta básica.

Las cuentas de fintech que más encajan para un fondo de emergencia

Además, el mercado está cada vez más competido, por lo que la oferta es muy amplia y en ella hay opciones para todos los bolsillos. Precisamente desde HelpMyCash destacan cinco propuestas que han logrado consolidarse por sus interesantes remuneraciones sin límites de acceso.

La Cuenta Remunerada Revolut, por ejemplo, es una referencia para los que priorizan la inmediatez e intereses diarios. Con rentabilidades de entre el 1,25% TAE y el 2,27% TAE, según el plan contratado (1,25% TAE para el básico y hasta el 2,27% TAE para el plan Ultra, con un coste de 55 euros al mes o de 540 euros si se paga de manera anual) y sin comisiones de mantenimiento.

Por su parte, Trade Republic, conocida como plataforma de inversión, ha ganado terreno con su Cuenta Remunerada al 2,02% TAE y sin límite de saldo. Es una cuenta sin comisiones ni condiciones, con IBAN español y que permite invertir en acciones, fondos… con comisiones muy bajas.

La banca tradicional también compite con cuentas para el día a día

Para quienes prefieren entidades más tradicionales, también hay opciones. Sin ir más lejos, Abanca tiene otra de las propuestas más llamativas con su Cuenta Clara, la cual da a elegir entre una TAE del 2% el primer año (hasta 50.000 euros) o un regalo de 500 euros. Al mismo tiempo, tiene beneficios extra para el día a día como tarjetas gratuitas, descuento del 4% en Galp o, directamente, ausencia de comisiones.

Por su parte, la Cuenta Online Unicaja, al 3% TAE (hasta 20.000 euros) el primer año si se domicilia la nómina, hace que el fondo rinda sin esfuerzo (hasta 593 euros). Además, también tiene ventajas para el día a día: devuelve el 1% de recibos de agua, gas, luz e Internet (hasta 100 euros al año), 0 comisiones, transferencias inmediatas y tarjetas gratis, más de 14.000 cajeros, un 5% de descuento en IKEA y en Octopus Energy, un 15% en Vodafone…

Volkswagen Bank, la opción alternativa y llamativa

Por su parte, la entidad más alternativa es Volkswagen Bank. Su Cuenta Alta Remuneración combina un 2,10% TAE garantizado para los primeros seis meses con un 1,094% TAE posterior, lo que la sitúa por encima de gran parte de la banca tradicional. Por si fuera poco, el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos alemán añade un plus de tranquilidad. Para muchos, es la pieza central del fondo de emergencia.