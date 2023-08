Descubre los restaurantes favoritos de Karlos Arguiñano, Alberto Chicote y Martín Berasategui

Aunque se pasan todo el día entre fogones, innovando recetas y renovando las cartas de sus restaurantes, a los chefs de renombre también les gusta disfrutar de una buena comida. Berasategui, por ejemplo, asegura a Guía Repsol que es "muy exigente conmigo mismo, pero muy fácil con los demás". Es por ello que el chef se define como un "disfrutón" a la vez que explica que cuando sale a comer fuera sabe relajarse y "pasarlo bien". Sin juzgar y con "un gran respeto por los que se visten igual que yo".

Karlos Arguiñano y Martín Berasategui apuestan por la gastronomía vasca, de su tierra, en cada una de sus salidas. Alberto Chicote, por el contrario, prefiere la variedad que aporta Madrid con cada uno de sus diferentes establecimientos.

¿Dónde come Karlos Arguiñano?

Son muchas las personas que han crecido viendo a Karlos Arguiñano en la televisión. Seguro que muchos también han probado a hacer sus recetas. Con un paladar tan exquisito, seguro que te has preguntado alguna vez dónde come el chef vasco. En un buen día para Arguiñano no puede faltar el aperitivo de media mañana, lo que en su tierra se denomina 'amaiketako'. Para ello, el chef prefiere acudir a los bares del mercado por una sencilla razón: "el tipo que lo lleva sabe cuál es el mejor producto del día desde las siete de la mañana", confiesa a Guía Repsol.

Su lema por bandera es "comer es la única forma de gozar con los pantalones puestos". Así se presenta Karlos Arguiñano, un amante de la gastronomía vasca. Su lista de restaurantes favoritos comienza con Zuberoa, del chef Hilario Arbelaitz, que cuenta con 3 Soles Guía Repsol. Se encuentra en Oiatzun, Guipúzcoa, y en él se puede encontrar ·una cocina moderna con fuertes raíces vascas". Algunos de los platos que más destacan son las 'kokotxas' de bacalao confitadas, bogavante, pichón asado o nabo relleno de setas. Su menú degustación cuesta 143 euros.

Ostra guillardeau a la plancha con crema de borrejas y emulsión de ostras del restaurante Zuberoa Guía Repsol La Razón

Elkano es otro de los restaurantes favoritos de Karlos Arguiñano, también situado en Guipúzcoa, en Getaria. Para él es "el mejor restaurante del mundo en pescados" y cuenta a Guía Repsol que lo visita cada dos o tres meses. Este establecimiento que cuenta con 3 Soles Guía Repsol es conocido por su rodaballo braseado. También cocina besugos, salmonetes y lenguados dependiendo de la época del año.

Entre las recomendaciones de Karlos Arguiñano también hay restaurantes de Madrid, La Rioja y Valencia. De la capital, el chef destaca dos: Julián de Tolosa y Filandón. De La Rioja le gusta Alameda y de Valencia, La Orza de Ángel.

Los restaurantes favoritos de Alberto Chicote

Más allá de juzgar cada uno de los platos, Alberto Chicote disfruta mucho de la comida en sus sitios de referencia. En su lista de favoritos distingue tres tipos de establecimientos: para tapear, para comer y para cenar. Para ir de tapas, Chicote recomienda dos: Ganbara en Donostia y El Piripi en Alicante, ambos con 1 Sol Repsol. En el establecimiento vasco destacan las tapas de 'kokotkas' rebozadas, tartaleta de 'txangurro' y las gildas. En el de la comunidad valenciana, Alberto Chicote siempre pide "las gambas rojas, los calamarcitos encebollados o las colmenillas a la crema", tal y como cuenta a Guía Repsol.

Así es la barra de Ganbara Guía Repsol La Razón

Los sitios de referencia de Alberto Chicote para comer y para cenar se encuentran en Madrid. Al mediodía, el chef opta por ir a La Catapa o a Bistronómika. La Catapa cuenta con 1 Sol Guía Repsol y en él se pueden encontrar desde los platos más clásicos hasta cocina de innovación. De esta manera, allí no faltan los callos ni la ensaladilla, aunque también destacan las croquetas de patata y trufa y los mejillones al curry rojo. Bistronómika es un Recomendado de Guía Repsol y Chicote destaca de este restaurante los pescados: la maragota, el pargo, el borriquete o el coruxo.

Por la noche, el protagonista de 'Pesadilla en la cocina' se decanta por el Restaurante Sacha con 2 Soles Guía Repsol. Para él, el chef es como un hermano y confía ciegamente en su comanda, tanto que se deja sorprender. Aunque nunca faltan la tortilla vaga, el bocadillo de papada y trufa o la falsa lasaña de 'txangurro'.

Los imprescindibles de Martín Berasategui

Martín Berasategui tiene una trayectoria impecable en sus establecimientos con 3 Soles Guía Repsol. No es sencillo gestionar todos los locales que tiene, pero cuando tiene un rato libre, su mejor opción es seguir disfrutando de la comida pero desde un plano diferente, como comensal.

Para Berasategui, San Sebastián es "la ciudad gastronómica del mundo". Y con esta filosofía, su lista de recomendados se encuentran todos en Guipúzcoa, la mayoría de ellos en San Sebastián.

La primera parada del chef es Narru, gestionado por Íñigo Peña. Para Berasategui, "es el mejor cocinero joven, con la mayor proyección". Entre sus platos destaca el ajoarriero de bacalao y carabinero, el steak tartar de solomillo o el ravioli de rabo, foie y setas.

Ajoarriero de bacalao y carabinero de Narru Guía Repsol La Razón

En Getaria, recomienda el Kaia Kaipe de Igor Arregui, chef que fue alumno de Berasategui. Según él, lo que más destaca son sus platos a la brasa, además de sus mariscos y pescados, así como sus chipirones encebollados. De vuelta en San Sebastián, Martín Berasategui completa su lista de restaurantes favoritos con Rekondo, Txepetxa, Antonio Bar, Mendizorrotz y Xarma Cook & Culture.