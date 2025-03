Descubre el secreto para una melena fuerte y brillante, ¡sin salir de casa!

'Do it yourself"', o lo que es lo mismo, hazlo tú mismoHoy queremos contarte cómo mantener una melena sana, fuerte y brillante, tiñéndote tú misma en casa, y además con un champú que previene la caída del cabello. Porque, aunque el otoño es el peor momento, el estrés diario, y la contaminación también afectan, haciendo que nuestro cabello pierda fuerza y vitalidad. Pero olvídate de todo eso, gracias a Clearé Institute, instituto de cosmética capilar avanzada de Phergal Laboratorios.

¿Es posible conseguir, en casa, un resultado perfecto y profesional? La respuesta es sí y en la redacción de Lifestyle de La Razón ya lo hemos probado. Y no es por echarnos piropos a nosotras mismas, pero lucimos una melena de anuncio gracias a Clearé Institute. Durante los últimos meses, hemos estado usando dos de sus productos pensados para los amantes del “do it yourself”. Por un lado, la línea de coloración permanente dermocapilar Colour Clinuance, un tratamiento sin amoniaco, de máxima eficacia y tolerancia, especialmente formulado para cabellos delicados y cueros cabelludos sensibles. Y para completar la rutina, su champú Fortaleza 5 en 1, ideal para mantener el cabello fuerte y saludable.

Lo mejor es que podemos comprarlos en su página web, en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

Coloración permante sin amoniaco Colour Clinuance

La gama Colour Clinuance es un exclusivo tratamiento de color y cuidado del cabello con carácter científico. Su innovadora fórmula en gel-crema permite conseguir, en unos minutos y sin complicaciones, un color vibrante, duradero y con un acabado impecable, mientras, fortalece el cabello y lo mantiene más sano.

Además, su fórmula testada dermatológicamente actúa en tres niveles para garantizar un cuidado completo. Respeta y protege el cabello gracias a su tratamiento de carácter farmacéutico; es ideal para cabellos delicados y aporta una cobertura total.

Gracias a su exclusiva combinación de vitaminas, aminoácidos, oligoelementos y provitaminas de algodón purificado, esta coloración no solo aporta intensidad y brillo, sino que también nutre y refuerza la fibra capilar. Su complejo proteico multiplica la resistencia del cabello, fortaleciéndolo hasta tres veces más y reduciendo la rotura. Además, sus micropigmentos puros de alta intensidad garantizan una cobertura perfecta desde la raíz hasta las puntas. Y para un extra de cuidado, el sérum reestructurador en spray añade volumen, proporciona un 27% más de hidratación y ayuda a que el cabello crezca más fuere y saludable.

Coloración permante sin amoniaco Colour Clinuance Cortesía

¿Qué contiene el pack de Colour Clinuance?

Crema colorante : protege el cuero cabelludo, hidrata y aporta 100% de brillo, potencia el color.

: protege el cuero cabelludo, hidrata y aporta 100% de brillo, potencia el color. Revelador de color: sirve para abrir la cutícula del cabello y permitir que los pigmentos de tinte se fijen.

sirve para abrir la cutícula del cabello y permitir que los pigmentos de tinte se fijen. Champú fijador del color : fortalece la fibra capilar, rico en antioxidantes, hidratante y aséptico, agentes de limpieza.

: fortalece la fibra capilar, rico en antioxidantes, hidratante y aséptico, agentes de limpieza. Mascarilla regeneradora: prolonga la vida del color hasta 5 semanas, antioxidante, restructura la fibra capilar reduciendo la rotura hasta un 80%, el cabello se vuelve más suave y brillante, fortalece la fibra capilar, hidrata y suaviza, aceite natural para cuellos cabelludos sensibles.

prolonga la vida del color hasta 5 semanas, antioxidante, restructura la fibra capilar reduciendo la rotura hasta un 80%, el cabello se vuelve más suave y brillante, fortalece la fibra capilar, hidrata y suaviza, aceite natural para cuellos cabelludos sensibles. Sérum restructurador: reduce la pérdida de color. Efectoacondicionador, regeneración dermocapilar que hidrata el cuero cabelludo y suaviza tu melena.

¿Cómo aplicártelo tu sola en casa?

1. Mezclar el colorante en el bote revelador y agitar durante 2 minutos hasta que ambos ingredientes estén totalmente mezclados.

2. Extender la mezcla de manera uniforme por el cabello, empezando por las raíces. Dejar actuar durante 30 minutos.

3. Aclarar con agua tibia. Lavar el cabello con el champú y volver a aclarar. Al final aplicar la mascarilla, dejar actuar durante al menos 2 minutos y aclarar de nuevo el cabello.

4. Pulveriza el sérum sobre el cabello húmedo, y ya no tienes que volver a aclararlo.

¿Has visto que sencillo? En tan solo cuatro pasos consigue hacerte el tinte tu sola en casa para una melena perfecta y con el 100% de las canas cubiertas. Pero si aún quieres darle un extra de fuerza a tu cabello, no te olvides de utilizar el champú Fortaleza 5 en 1.

Champú Fortaleza Anticaída

Este champú reduce la pérdida de cabello y estimula su crecimiento a base de ingredientes naturales que prolongan el ciclo vital de tu cabello.Este champú frena la caída en un 85 % y estimula su crecimiento consiguiendo hasta un 56% de redensificación.

Champú Fortaleza Anticaída. cortesía

Un champú con 94,8% de ingredientes naturales que combina el Extracto de guisante orgánico AnaGainTM, capaz de reducir la caída y fortalecer el cabello debilitado, con la Creatina, que estimula la energía celular y la síntesis de proteínas del cuero cabelludo. Su fórmula, enriquecida con agentes de limpieza ultra suaves de origen natural y acondicionadores Eco-Friendly, limpia con delicadeza mientras cuida el cabello.

Nosotras lo tenemos claro: el secreto para lucir una melena de anuncio sin pisar la peluquería y 'do it yourself'; en casa está con Colour Clinuance®, el tratamiento sin amoniaco de carácter científico de máxima eficacia y tolerancia, diseñado para cabellos y cueros cabelludos sensibles y delicados, junto con su champú Fortaleza 5 en 1, el aliado perfecto para un cabello más fuerte, sano y brillante.

Phergal Laboratorios y el cuidado de las mujeres

Desde hace más de 40 años Phergal Laboratorios lidera el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, y de nosotras, las editoras de belleza, con una larga trayectoria avalada por sus resultados y por la confianza de las consumidoras.

Lo que empezó hace cuarenta años como una pequeña empresa de productos farmacéuticos y nutricosméticos, en España, es hoy un laboratorio puntero, con presencia en más de 45 países de los cinco continentes. Phergal Laboratorios destaca por el buen hacer, el rigor, la innovación y el talento en la industria dermofarmacéutica, con marcas de gran éxito como Clearé Institute, siempre al lado de las mujeres, a todas las edades.