Diego Guardamino asume el liderazgo de Hafesa como nuevo CEO y administrador único del grupo

El grupo energético Hafesa ha nombrado a Diego Guardamino como nuevo consejero delegado (CEO) y administrador único de todas las sociedades que integran el grupo. La decisión se enmarca en un proceso de fortalecimiento organizativo y jurídico, con el que la compañía busca consolidar su modelo de gestión en una etapa clave de crecimiento.

Guardamino ha liderado la dirección general de Hafesa durante los últimos años, etapa en la que el grupo ha experimentado una profunda transformación. Bajo su dirección, la compañía ha reforzado su posición en el área de trading, ha ampliado su red de estaciones de servicio y se ha transformado en un operador multienergético con el lanzamiento de Aletteo, su comercializadora eléctrica. En 2024, Hafesa alcanzó una facturación récord de 1.500 millones de euros, reflejo del crecimiento sostenido tanto en volumen como en diversificación.

El nuevo CEO impulsará un ambicioso plan de expansión que contempla la internacionalización de la compañía, la consolidación de las áreas de trading de combustibles fósiles y biocombustibles, la expansión de su red logística y de terminales energéticos, la ampliación de su red de estaciones de servicio y el fortalecimiento de Aletteo como actor relevante en el mercado eléctrico y de gas.

Este cambio en la dirección responde asimismo al compromiso de la empresa con la responsabilidad y la transparencia. En este contexto, Alejandro Hamlyn, hasta ahora administrador único y propietario del grupo, ha decidido dar un paso a un lado con el fin de preservar la estabilidad y reputación de Hafesa, evitando que cuestiones personales ajenas a la actividad empresarial puedan interferir en su desarrollo.

Con esta reorganización, Hafesa refuerza su estructura de gobierno corporativo y consolida su posición como uno de los principales operadores multienergéticos del mercado español.