Estos son los bancos que no cobran comisiones ni por la cuenta corriente ni por la tarjeta

Tener una cuenta corriente es, a día de hoy, casi imprescindible. Pero abrir una puede costarnos una pequeña fortuna. Algunos bancos cobran más de 200 euros al año por el mantenimiento de una cuenta. Eso son más de un centenar de cafés, varias sesiones de cine o tres o cuatro cenas en un buen restaurante.

Por eso, muchos consumidores se preguntan cómo pueden dejar de pagar comisiones. “Cada vez hay más bancos con cuentas gratuitas que tampoco cobran por la tarjeta de débito y para contratarlas no hace falta ni una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo”, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. Así que sí, se puede dejar de pagar comisiones y no hace falta asumir una larga lista de requisitos para conseguirlo.

Pero ¿qué bancos no cobran comisiones ahora mismo por sus cuentas?

Los grandes bancos se apuntan a las cuentas gratis

La gran banca no quiere perder su oportunidad para ganar nuevos clientes por eso comercializa cuentas corrientes sin comisiones de mantenimiento con tarjetas de débito gratis.

Una de las cuentas más populares es la Cuenta Online de Banco Sabadell solo para nuevos clientes. No tiene comisiones ni condiciones y paga un interés del 2,5% TAE el primer año sobre un saldo de hasta 30.000 euros, por lo que se pueden conseguir hasta 750 euros brutos en intereses. Además, el banco devuelve el 3% de todas las compras pagadas con la tarjeta de débito hasta el 30 de septiembre. Y los clientes que decidan domiciliar sus ingresos, se llevan, además, 200 euros de regalo extras.

La Cuenta Online de Banco Santander para nuevos clientes tampoco tiene comisiones ni condiciones. El banco entrega una tarjeta de débito gratis a los titulares de la cuenta con la que pueden sacar dinero en los 30.000 cajeros que tiene la entidad en todo el mundo sin pagar comisiones. Aunque no es obligatorio domiciliar una nómina, los clientes que reciban cada mes un salario, una pensión o un ingreso recurrente de al menos 600 euros se llevarán 150 euros y si superan los 2.500 euros mensuales, el incentivo será de 350 euros (permanencia de dos años).

BBVA y CaixaBank también comercializan sus respectivas cuentas libres de ataduras y de gastos aunque, como en los casos anteriores, son solo para nuevos clientes.

Los clientes que actualmente pagan comisiones no pueden abrir la alternativa gratis dentro de su banco, porque la gran banca ha decidido que estos productos estén disponibles solo para nuevos clientes, explican en HelpMyCash. Lo que sí pueden hacer es cambiar de banco e irse a uno en el que todavía no tengan una cuenta para beneficiarse de todas las ventajas de un recién llegado.

La banca online tampoco cobra comisiones

Si hay un sector que tradicionalmente ha aplicado una política de comisiones bajas, ese es el de la banca online. Entidades como ING o EVO Banco tienen en su catálogo cuentas sin gastos en las que no es obligatorio domiciliar una nómina para no pagar, señalan fuentes de HelpMyCash.

Por ejemplo, la Cuenta NoCuenta de ING no tiene comisiones y no hace falta domiciliar una nómina para no pagar. Incluye una tarjeta de débito virtual gratuita compatible con Apple Pay y Google Pay que puede utilizarse desde el minuto uno. Y, además, si el titular hace una compra por Internet y el pedido no le llega o está defectuoso, puede recuperar su dinero.

Otra cuenta online con ventajas atractivas es la Cuenta Inteligente de EVO Banco que renta al 2,5% TAE hasta noviembre de 2024 para un saldo de hasta 30.000 euros. Las ventajas no terminan ahí: no tiene comisiones ni requisitos, las transferencias inmediatas son gratis, permite sacar dinero gratis fuera de España y la tarjeta gratuita que entrega el banco permite pagar tanto a débito como a crédito, un dos en uno.