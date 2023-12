Estos son los dos cofres de belleza que no van a faltar debajo del árbol de Navidad de Eugenia Osborne y Ana Boyer

Que los regalos de belleza para mujer se han convertido en un clásico de épocas como la Navidad, está claro. Y no solo lo decimos nosotras, también nuestras celebrities favoritas como Eugenia Osborne o Ana Boyer, que sabe como ser la anfitriona perfecta en esta época, como su madre Isabel Preysler. Porque sí, es posible sorprender a una fanática del mundo beauty, de esas que piensas que lo tienen todo, con un regalo de belleza y con un presupuesto de lo más ajustado. La clave está en prestar mucha atención a los detalles y estos dos cofres de Atashi Cellular Cosmetics de Laboratorios Phergal tienen todo eso que pedimos. A cinco días para Navidad, si aún te quedan regalos de última hora por hacer, Eugenia Osborne y Ana Boyer nos han dado la clave con estos estuches que contienen sus tratamientos favoritos. ¿Preparada para ser la mejor Mamá Noel este año?

"Siempre me ha encantado hacer regalos de Navidad para mis seres más queridos. Este año he querido regalar algunos de mis productos beauty favoritos de Atashi Cellular Cosmetics que llevo utilizando muchos meses. Entre los regalos, un cofre con la línea basada en la K-beauty, K-Bioferment y otro cofre con la DD Cream y el Contorno Iluminador. Estoy segura de que lo disfrutarán igual que yo", explica Ana Boyer con este vídeo en su cuenta de Instagram.

"Haz que esta Navidad sea aún más especial con los cofres de Atashi Cellular Cosmetics, el regalo ideal para amigos, familiares o para mimarte a ti mismo ¡Un acierto seguro que encantará a todos!", y nosotras no podemos estar más de acuerdo con Eugenia Osborne.

Dos cofres de Atashi Cellular Cosmetics que puedes encontrar a la venta en la web de la marca, farmacias, parafarmacias y en El Corte Inglés para regalar esta Navidad.

Cofre Ritual reactivador de la juventud (ahora con descuento a 51,34 euros)

Si estás buscando un regalo para mujeres con un ritmo frenético en su estilo de vida, tengan la edad que tengan, el Cofre Ritual Reactivado de la Juventud de Atashi Cellular Cosmetics será el regalo perfecto para añadir a su rutina beauty estos tratamientos basados en la cosmética coreana que van a cambiar su vida por completo. Un pack de Navidad con productos pensados para pieles sometidas a estilos de vida agotadores y que muestran signos de envejecimiento ya que el objetivo de los productos que incluye no es otro que fortalecer y equilibrar el microbioma de la piel. Tanto Eugenia Osborne como Ana Boyer tienen claro que este cofre no faltará debajo de su árbol, ya sea para Papá Noel o Reyes Magos.

Cofre Ritual reactivador de la juventud. Atashi Cellular Cosmetics

¿Qué productos contiene este estuche de belleza?

K-Bioferment Therapy Cream: La crema de día favorita de las famosas que actúa preparando la piel antes de aplicar el maquillaje o su tratamiento habitual. Un producto ideal para calmar las pieles más sensibles y estresadas, gracias al efecto flash que posee. Este pretratamiento fortalece el microbioma de la piel y está formulado con Mijo Dorado Orgánico Fermentado y con el Hongo Ganoderma Lucidum que combate el estrés epigenético causante del 70% del envejecimiento. Una crema con biofermentos y skin boosters como el Alga Roja, que es un filtro natural que protege del fotoenvejecimiento.

Cofre Ritual no make up, make up (rebajado a 43,31 euros)

El Cofre Ritual 'no make up, make up' es el regalo perfecto para esa amiga o hermana a la que no le gusta usar base de maquillaje en su día a día porque contiene la famosa DD Cream Nude Skin PerfectionSPF 15, o lo que es lo mismo, quien la prueba no deja de usarla. Si no que se lo digan a Ana Boyer o Eugenia Osborne, que no puede vivir sin ella y sin su 'efecto glow' durante todo el año. Un pack que también contiene el Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga para rejuvenecer y reafirmar el la mirada al instante. Pero no solo eso, de regalo incluye una brocha de maquillaje para que la aplicación de la DD Cream sea aún con un toque más natural.

Cofre Ritual no make up, make up. Atashi Cellular Cosmetics

¿Qué encontraremos en este cofre?

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15: Este tratamiento antiedad 8 en 1 es el favorito de Eugenia Osborne y Ana Boyer porque con su aplicación te aseguras 24 horas de hidratación. Además, unifica el tono, atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce arrugas, ilumina, aporta efecto botox natural gracias al Spilanthol® 50, protege con SPF 15. Pero sin duda, algo de lo que más enamora a las mujeres que la han probado, es el tono dorado que aporta gracias a sus micropigmentos iluminadores y que te proporciona con ese efecto 'buena cara' no makeup-makeup hasta en los meses más fríos del año.

¿Amantes beauty en la familia? Sin duda estos cofres de belleza de Atashi Cellular Cosmetics que contienen los tratamientos favoritos de nuestras famosas, es todo lo que necesitamos añadir a la carta de Papá Noel o a los Reyes Magos.