Eugenia Osborne desvela el ritual Three Days Intensive que transforma la piel en solo 3 días antes de cualquier evento

Cuando llegan las semanas más intensas del año —esas en las que se juntan cenas navideñas, reencuentros, celebraciones y compromisos que exigen lucir impecable— la piel empieza a reflejar el ritmo de vida y la falta de descanso. Por eso los rituales exprés se han convertido en el nuevo imprescindible de las mujeres que necesitan resultados visibles en poco tiempo-

Dentro del Código Atashi, la guía con la que la marca estructura rutinas personalizadas según los momentos y estilos de vida de cada mujer, existe una rutina pensada precisamente para estas ocasiones: el ritual Three Days Intensive, un tratamiento de acción rápida formulado para revitalizar, iluminar y tensar la piel cuando más lo necesita… ¡y en tan solo 3 días!

Es el mismo que ha incorporado como aliado previo a sus eventos importantes Eugenia Osborne, convirtiéndolo en su secreto infalible para llegar a cualquier momento especial con el rostro descansado y radiante:

Paso 1: Limpiar y despertar la piel

Limpiador Facial Micelar Nutritivo abre el ritual con un paso esencial que determina los resultados del resto del tratamiento. Este limpiador va más allá de retirar impurezas: reequilibra la piel gracias al Células Nativas de la Flor Alpina Edelweiss, un ingrediente capaz de sobrevivir en condiciones extremas que aporta una acción antioxidante, protectora y suavizante, además de Ácido Glicólico para renovar la piel y Extracto Bio de Limón, como poderoso antioxidante. La piel se siente fresca desde el primer uso, con una hidratación que la prepara para absorber mejor los siguientes activos. El rostro queda completamente purificado, sin irritación, y con esa sensación de confort que solo aportan las fórmulas que respetan el manto cutáneo. Es el gesto que reinicia la piel y marca el terreno para lo que viene.

Limpiador Facial Micelar Nutritivo Cortesía

Paso 2: Renovar para revelar luz

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic es el corazón del ritual, el paso que más transforma la piel en tiempo récord. Su textura gel y su fórmula con Ácido Glicólico, Ácido Hialurónico, Creatina y el complejo Biosacharide Gum trabajan para renovar la superficie del rostro de manera controlada, difuminando arrugas, eliminando células muertas y afinando la textura. La piel recupera de inmediato un brillo saludable, ese glow natural que desaparece con el cansancio y la falta de sueño. Este tratamiento exfoliante aporta luminosidad sin irritar gracias a su efecto flash peeling y, al mismo tiempo, hidrata en profundidad, lo que lo convierte en el aliado perfecto antes de una cena, un evento nocturno o un maquillaje trabajado. Cada aplicación deja el rostro más suave, más firme y notablemente más uniforme.

Radiant Instant Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic Cortesía

Paso 3: Efecto lifting y filler al instante

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum culmina el ritual con un gesto avanzado inspirado en la cosmética coreana. Su combinación de Pre, Pro y Postbióticos y potentes Skin Boosters reactivadoresde la juventud fortalece el microbioma, revitaliza la epidermis y protege del estrés epigenético.

Los Skin Boosters son protagonistas por su efecto lifting y filler. Activos como Novoretin™ , que estimula la producción natural de ácido retinoico incluso en pieles sensibles, e IceAwake™ , que reaviva la energía celular y reduce los signos de fatiga, rellenando las arrugas desde el interior, devuelven firmeza y densidad al instante.

El serum incorpora también el Hongo Ganoderma Lucidum (Reishi) para mejorar elasticidad y firmeza, y el Mijo Dorado Orgánico Fermentado para fortalecer la barrera cutánea, especialmente en pieles secas o sensibles.

Completan el mix de biofermentos el Ácido Hialurónico -aumenta la hidratación y elasticidad-, el postbiótico Fucocert® y Ecoskin®, para una mayor nutrición, hidratación y suavidad. Además, se complementa con creatina y alga roja que ejerce como pantalla natural para proteger del fotoenvejecimiento.

Este paso transforma el ritual en un auténtico tratamiento pre-evento: despierta la vitalidad, refuerza la firmeza y aporta ese efecto “buena cara” que se aprecia de inmediato al mirarse en el espejo.

K-Bioferment Luxury Therapy Sérum Cortesía

Desde el primer día, la piel se siente más viva y fresca; al segundo, muestra una textura más uniforme; y al tercero, alcanza un acabado radiante, suave y completamente renovado. Una transformación en tiempo récord que deja la piel lista para cualquier foco, cámara o flash. El resultado es una piel preparada para cualquier foco, cámara o flash.

¿Dónde podemos copiarle el tratamiento a Eugenia Osborne? En la web de Atashi, y en farmacias y parafarmacias de El Corte Inglés.

PHERGAL LABORATORIOS: ciencia, investigación y eficacia real

Detrás de este ritual está Phergal Laboratorios, un referente español en dermocosmética avanzada, investigación biotecnológica y formulaciones de alta eficacia. Su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de productos respetuosos con la piel ha situado a Atashi como una de las líneas más completas y sensoriales del mercado. Cada fórmula refleja la filosofía de Phergal: ciencia rigurosa, ingredientes de calidad y resultados visibles que acompañan a las mujeres en su día a día y en sus momentos más especiales.