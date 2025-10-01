Freenow by Lyft devolverá el 5% del importe de los viajes de empresa en crédito para uso personal

A partir del 1 de octubre los viajes de trabajo dejarán de ser solo una cuestión profesional para convertirse también en una ventaja personal. Freenow by Lyft, hasta hace poco conocida como Freenow, aplicará un cashback del 5% en los trayectos realizados a través de Freenow for Business, un crédito que los usuarios podrán utilizar posteriormente en sus viajes privados.

Hasta ahora, los usuarios acumulaban un 2% de cashback pero con esta subida el ahorro se multiplicará y cada trayecto corporativo se traducirá en ventajas personales. Esta nueva iniciativa, se aplicará automáticamente y estará disponible para los trabajadores de las empresas que disponen de una cuenta corporativa con Freenow for Business.

La fórmula que plantea la compañía es muy sencilla: cada trayecto reservado con la cuenta de empresa de Freenow for Business generará un crédito a los empleados y clientes que podrán usar en sus cuentas personales de la aplicación. Así, un viaje de 40 euros se transforma automáticamente en 2 euros de cashback para disfrutar en los trayectos personales. Una manera de convertir la movilidad corporativa en un beneficio extra para toda la plantilla.

Freenow for Business es la solución integral de movilidad ofrecida por Freenow by Lyft que permite a compañías de cualquier tamaño gestionar de forma más eficiente los desplazamientos de sus empleados y clientes. Esta herramienta es clave para gestionar viajes de manera ágil y transparente. Así, las empresas pueden centralizar viajes, eliminar pagos en efectivo, recibir facturas mensuales unificadas y beneficiarse de una movilidad más eficaz. En la actualidad, ya son más de 15.000 empresas las que recurren a los beneficios ofrecidos por Freenow for Business en más de 150 ciudades.

Con esta iniciativa, la compañía respalda el uso del taxi como elemento clave de la movilidad urbana diaria, tanto en un contexto laboral como en el día a día personal. Según una encuesta realizada por la propia app durante la Semana Europea de la Movilidad, el 87% de los usuarios considera el taxi como un medio cómodo y seguro.

La compañía de origen alemán acaba de anunciar su nueva imagen de marca, Freenow by Lyft, tras ser adquirida por la plataforma de movilidad estadounidense Lyft en su proceso de expansión internacional. En España, la app opera en 15 ciudades y suma más de 180 a nivel europeo, conectando a más de 10.000 taxistas con clientes que buscan alternativas de movilidad cada vez más flexibles y accesibles en España.